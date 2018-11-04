وزير إسرائيلي يتوجه إلى عمان لطرح مشروع يربط بلاده بدول الخليج

القدس- سبوتنيك ونقلت قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن كاتس قوله "سأتوجه اليوم، إلى سلطنة عمان بمهمة من رئيس الحكومة نتنياهو، لعرض ودفع مبادرة ربط دول الخليج بإسرائيل".
وتأتي زيارة كاتس إلى سلطنة عمان تلبية لدعوة من نظيره العماني أحمد الفطيسي، وذلك بعد الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى مسقط قبل نحو أسبوعين.
وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتم خلالها دعوة وزير إسرائيلي للمشاركة في مؤتمر دولي في العاصمة مسقط، حيث رجحت وسائل إعلام إسرائيلية، أن ذلك يعد مؤشرا على العلاقات التي وصفتها بـ"الوثيقة" بين عمان وإسرائيل.
وتعد هذه الزيارة هي الأولى التي يشارك فيها وزير إسرائيلي في مؤتمر دولي بعمان.
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