وزير إسرائيلي يتوجه إلى عمان لطرح مشروع يربط بلاده بدول الخليج

يتوجه وزير المواصلات وشؤون الاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إلى سلطنة عمان، للمشاركة في أعمال "مؤتمر دولي حول النقل والمواصلات الدولية"، ويعتزم خلال الزيارة طرح بناء مشروع سكك حديدية تربط بين إسرائيل ودول الخليج، أو مد البحر المتوسط بدول الخليج، مرورا بإسرائيل والأردن.

القدس- سبوتنيك ونقلت قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن كاتس قوله "سأتوجه اليوم، إلى سلطنة عمان بمهمة من رئيس الحكومة نتنياهو، لعرض ودفع مبادرة ربط دول الخليج بإسرائيل".

وأضاف كاتس "خلال زيارتي لمسقط أعتزم تقديم وتعزيز مبادرتنا المشتركة، (مسارات السلام الإقليمي) لربط دول الخليج بإسرائيل والبحر المتوسط، وذلك ضمن تعزيز المحور الذي يتجاوز إيران، من خلال تطبيع العلاقات من منطلق قوة، فهذا التوجه مهم، إنه حقيقي وممكن".

وتأتي زيارة كاتس إلى سلطنة عمان تلبية لدعوة من نظيره العماني أحمد الفطيسي، وذلك بعد الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى مسقط قبل نحو أسبوعين.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتم خلالها دعوة وزير إسرائيلي للمشاركة في مؤتمر دولي في العاصمة مسقط، حيث رجحت وسائل إعلام إسرائيلية، أن ذلك يعد مؤشرا على العلاقات التي وصفتها بـ"الوثيقة" بين عمان وإسرائيل.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى التي يشارك فيها وزير إسرائيلي في مؤتمر دولي بعمان.