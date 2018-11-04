"النفط الليبي" تناقش مع إيني الإيطالية المرحلة الثانية من مشروع بحر السلام

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، بالعاصمة الليبية طرابلس، مع المدير التنفيذي لشركة إيني، كلاوديو ديسكالزي العمليات الجارية داخل ليبيا الخاصة بمشروع بحر السلام المرحلة الثانية المزمع استكماله بنهاية عام 2018.

© Sputnik . Andrey Stenin زيادة معدلات إنتاج النفط الليبي بحقل النافورة النفطي

طرابلس — سبوتنيك . وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان صحفي اليوم الأحد حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله أمس السبت 3 تشرين الثاني / نوفمبر 2018، جتماعا مع المدير التنفيذي لشركة إيني، كلاوديو ديسكالزي، لمناقشة العمليات الجارية داخل ليبيا، بما في ذلك خطط للآبار السبعة المتبقية في مشروع بحر السلام المرحلة 2 المزمع استكماله بحلول نهاية عام 2018".

وأضاف البيان أن: "ناقش الجانبين فرص زيادة الإنتاج والاستثمار والاستكشاف بالإضافة إلى أهمية مشاريع الاستدامة في جميع الأنشطة ومشروع تطوير الضاغطات بحقل الوفاء النفطي، ومن المتوقع أن يبدأ الغاز بالتدفق في الأيام القليلة القادمة".

وأوضحت مؤسسة النفط الليبية أن "هذا المشروع المشترك يعتبر نجاحا مميزا رغم الظروف الصعبة التي تواجهها المناطق الداخلية البعيدة في ليبيا".

وشدد المدير التنفيذي لشركة أيني على أهمية العلاقات القوية التي تربط المؤسسة الوطنية للنفط والشركة، مؤكدا على أن شركة أيني قد بدأت في العمليات اللوجستية اللازمة قبل استئناف الأنشطة الاستكشافية.

وأشار البيان إلى أنه قد "تمت مناقشة الإجراءات التنفيذية لإعداد كراسة العطاءات لمشروع تطوير التركيبات البحرية".

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط إن:

شركة إيني تعد من الشركاء المميزين الذين قدموا الدعم للمؤسسة في جميع الأوقات، وأن هذه الزيارة والأعمال المشتركة بيننا هي مؤشر واضح لطموح الشركة في ليبيا وهذا الأمر سيشجع على المزيد من الاستثمار في قطاع النفط الليبي وسيؤدي إلى توفير فرص إضافية لتحسين المهارات وبناء القدرات للجيل القادم من العاملين في قطاع النفط في ليبيا.

وأوضح صنع الله أن: "التزامنا بمبدأ الشفافية يشكل جانب مهم من نهجنا في جميع المشاريع المشتركة إذ يمثل تعاوننا مع شركة إيني وإحياء هذه الاتفاقية، فرصة واعدة لإنعاش الاقتصاد الوطني، ولتوفير حياة كريمة للشعب الليبي ستعمل المؤسسة الوطنية للنفط بالتعاون مع شركائها، بكل طاقاتها لرفع وزيادة معدلات الانتاج لأعلى المستويات".

يشار أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط عقد أمس السبت 3 نوفمبر/تشرين الثاني في مكتبه بالعاصمة الليبية طرابلس اجتماعا مع المدير التنفيذي لشركة إيني كلاوديو ديسكالزي وحضر الاجتماع كل من عضوي مجلس إدارة المؤسسة السادة بلقاسم شنقير، والعماري محمد العماري و عد من المدراء العامين والمدراء بالمؤسسة الوطنية للنفط ورافق ديسكالزي كل من المدير التنفيذي للعمليات أنتونيو فيلا، والمدير العام لشركة ايني فرع ليبيا عبد المنعم العريفي، وعدد من المستشارين والمختصين بالشركة.