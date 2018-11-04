ألوية العمالقة تعلن السيطرة على كلية الهندسة بالحديدة غربي اليمن

أعلنت ألوية العمالقة العاملة ضمن القوات الحكومية اليمنية المشتركة المدعومة من التحالف العسكري بقيادة المملكة العربية السعودية، تحقيق تقدم بمدينة الحديدة غربي اليمن بعد معارك مع مسلحي جماعة أنصار الله.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت ألوية العمالقة، على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، إن قواتها "سيطرت على كلية الهندسة في شارع الخمسين شرق مدينة الحديدة واقتربت من السيطرة على مدينة الصالح".

© REUTERS / KHALED ABDULLAH "أنصار الله" تعلن استهداف تجمع لقوات التحالف في الحديدة بصاروخ باليستي

ونقلت قناة "المسيرة"، الناطقة باسم جماعة أنصار الله، عن مصدر في القوة الصاروخية قوله إن "الصاروخ أصاب التجمع المستهدف الذي لم تشر إلى مكانه، وأوقع أعدادا من القتلى والجرحى في صفوف قوات التحالف والقوات الحكومية، وحالة من الذعر والإرباك".