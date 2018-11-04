السعودية تعلن موعد تشغيل أول مطار في "نيوم"

كشف الحساب الرسمي لمشروع "نيوم"، عن تطورات جديدة به، والمتعلق بموعد تشغيل أول مطاراته.

وأشار في تغريدة له إلى أنه من المتوقع أن يتم تشغيل أول مطار في منطقة "نيوم" قبل نهاية العام الجاري، وتسيير رحلات أسبوعية منه وإليه مع مطلع 2019 لتسهيل عملية التنقل، وذلك ضمن مخطط عام لإنشاء شبكة مطارات في منطقة "نيوم" سيكون أحدها مطارا دوليا على طراز عالمي".

The first airport in #NEOM is expected to operate before the end of 2018 with biweekly flights scheduled at the start of 2019. This is part of a general plan to establish a network of airports in NEOM, one of which will be an international airport. — NEOM (@NEOM) October 25, 2018

​وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي أطلق، في وقت سابق من العام الماضي، مشروع "نيوم" الاستثماري.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن ذلك المشروع سيكون أول منطقة خاصة تشمل أراض من الأردن ومصر، مشيرة إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار التطلعات الطموحة لرؤية 2030 الاقتصادية.

وقال ابن سلمان، الأسبوع الماضي، إن منطقة نيوم التجارية ستشهد بناء مدينتين إلى ثلاثة مدن كل عام بدء من عام 2020، على أن ينتهي العمل بها بحلول عام 2025.