السفير المصري الجديد يصل إسرائيل لتقديم أوراق اعتماده

وصل السفير المصري الجديد لدى إسرائيل خالد عزمي اليوم الأحد، إلى إسرائيل لتولي مهام منصبه خلفا للسفير حازم خيرت.

© REUTERS / Sebastian Scheiner/Pool إسرائيل تعين أول سفيرة لها في القاهرة

القدس — سبوتنيك . وبحسب قناة "مكان" الإسرائيلية فإن السفير الجديد عزمي سيقدم غدا الاثنين نسخة من أوراق اعتماده لرئيس قسم الطقوس في وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وأضافت القناة بتقريرها بأن: "السفير المصري الجديد والسفير الأردني الجديد غسان المجالي وسفراء جدد آخرين سيقدمون أوراق اعتمادهم لرئيس الدولة رؤوفين ريفلين يوم الخميس المقبل".

يذكر أن السفير عزمي هو السفير المصري السابع لدى إسرائيل، منذ توقيع اتفاقية السلام بين البلدين عام 1979، وتضم لائحة سفراء مصر لدى إسرائيل، كلا من: سعد مرتضى، ومحمد بسيوني، ومحمد عاصم إبراهيم، وياسر رضا، وعاطف سيد الأهل، وحازم خيرت، في مقابل 11 سفيرا إسرائيليا بمصر منذ توقيع اتفاقية السلام "كامب ديڤيد" عام 1979.

وكانت لجنة التعيينات العليا في وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أقرت الأسبوع المنصرم تعيين أميرة أورون سفيرة لإسرائيل لدى القاهرة خلفا للسفير الحالي دافيد غوفرين، لتصبح أول سيدة تتولى هذا المنصب الدبلوماسي الرفيع في مصر.