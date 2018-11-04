السفير المصري الجديد يصل إسرائيل لتقديم أوراق اعتماده

وأضافت القناة بتقريرها بأن: "السفير المصري الجديد والسفير الأردني الجديد غسان المجالي وسفراء جدد آخرين سيقدمون أوراق اعتمادهم لرئيس الدولة رؤوفين ريفلين يوم الخميس المقبل".
يذكر أن السفير عزمي هو السفير المصري السابع لدى إسرائيل، منذ توقيع اتفاقية السلام بين البلدين عام 1979، وتضم لائحة سفراء مصر لدى إسرائيل، كلا من: سعد مرتضى، ومحمد بسيوني، ومحمد عاصم إبراهيم، وياسر رضا، وعاطف سيد الأهل، وحازم خيرت، في مقابل 11 سفيرا إسرائيليا بمصر منذ توقيع اتفاقية السلام "كامب ديڤيد" عام 1979.
وكانت لجنة التعيينات العليا في وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أقرت الأسبوع المنصرم تعيين أميرة أورون سفيرة لإسرائيل لدى القاهرة خلفا للسفير الحالي دافيد غوفرين، لتصبح أول سيدة تتولى هذا المنصب الدبلوماسي الرفيع في مصر.
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