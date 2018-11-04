بورصة قطر ترتفع بعد تعديل وزاري وأداء ضعيف لسائر المنطقة

أغلقت الأسهم القطرية مرتفعة، اليوم الأحد، إثر تعديلات وزارية في حين اتسم أداء سائر أسواق المنطقة، بما فيها السعودية، بالضعف.

أعلنت قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، تعيين مديري أكبر بنوكها وشركتها الوطنية للنفط في منصبين وزاريين مهمين، في أول تغيير وزاري منذ أوائل 2016، وفقا لـ "رويترز".

© REUTERS / HANDOUT أمير قطر يصدر أمرا عاجلا بتعديل تشكيل مجلس الوزراء

وأعلنت أيضا عن إعادة تشكيل مجلسي إدارة شركة قطر للبترول التي تديرها الدولة وجهاز قطر للاستثمار، تاسع أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم بأصول تبلغ نحو 300 مليار دولار.

وأغلق المؤشر العام القطري مرتفعا 0.5 بالمئة إلى 10331 نقطة حيث قفز سهم صناعات قطر، المنتجة للبتروكيماويات والمعادن والأسمدة، 1.4 بالمئة ومصرف قطر الإسلامي 1.1 بالمئة وبنك قطر الوطني 0.8 بالمئة.

وفي السعودية، تراجع المؤشر الرئيسي 0.4 بالمئة مع انخفاض أسهم ذات ثقل مثل مصرف الراجحي الذي فقد 0.7 بالمئة والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) الذي فقد 0.5 بالمئة. ونزل سهم بنك الرياض 1.4 بالمئة.