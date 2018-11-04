مقتل أب وأم وإصابة طفلهما في غارات جوية على الحديدة

قتل أب وأم وأصيب طفلهما، اليوم الأحد، في غارات يشتبه أنها للتحالف العربي بمحافظ الحديدة غربي اليمن.

© REUTERS / KHALED ABDULLAH "أنصار الله" تعلن استهداف تجمع لقوات التحالف في الحديدة بصاروخ باليستي

القاهرة — سبوتنيك . وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة في حكومة الإنقاذ الوطني، في صنعاء، حسبما ذكرت قناة " المسيرة نت " الناطقة باسم جماعة "أنصار الله"، اليوم الأحد، مقتل أب وأم وإصابة طفلهما بجروح بالغة إثر الغارات على منزلهم في منطقة "7 يوليو".

وقالت قناة "المسيرة نت"، إن: "طيران التحالف شن أكثر من 20 غارة على شارع الخمسين ومحيطه في مديرية الحالي شرق مدينة الحديدة".

وأضافت أن التحالف استهدف بغارات شركة تجارية في جولة الغراسي بمديرية "الحالي".

وحسب "المسيرة نت"، فإن طيران التحالف يواصل إعاقة المسعفين من انتشال ضحايا غارات استهدفت في وقت سابق اليوم، أسرتين نازحتين في منطقة "7 يوليو" شمال شرقي مدينة الحديدة.

وفي الأثناء، قال الناطق باسم وزارة الصحة في حكومة الإنقاذ بصنعاء الدكتور يوسف الحاضري، في تغريدة على "تويتر": إن "مدنيا وزوجته قتلا وأصيب طفلهما بجروح بالغة إثر قصف طيران التحالف منزلهم في منطقة 7 يوليو".

إلى ذلك، أبلغ مصدر في السلطة المحلية في مدينة الحديدة وكالة "سبوتنيك"، بأن موجة نزوح تشهدها الأحياء القريبة من شارع الخمسين ومنطقة "7 يوليو"، نتيجة احتدام المعارك وامتداد القتال باتجاه تلك المناطق في ظل تقدم القوات الحكومية".

وتقود السعودية تحالف عسكريا عربيا في اليمن يقوم، منذ 26 آذار/مارس 2015، بعمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة " أنصار الله " في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وأسفرت الحرب حتى آب/أغسطس 2018 عن مقتل 6592 شخصاً وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الإنسان.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.