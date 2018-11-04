غدا... مظاهرات جديدة في غزة

وشدد أبو سلمية على أنه "لا يمكن التخلي عن الفعل الشعبي النضالي أو مقايضته بأثمان سياسية".
في السياق ذاته قال القيادي في الجبهة الديموقراطية طلال أبو ظريفة: إن
"المسير البحري الخامس عشر يأتي في إطار تكاملي مع مسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية".
يذكر أن الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة بدأت فعالياتها يوم الثلاثين من مارس/آذار الماضي عبر تنظيم مسيرات أسبوعية صوب الحدود وإطلاق مسيرات بحرية عبر القوارب الفلسطينية تنديدا بالحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 11 عاما.
وأسفرت العمليات الإسرائيلية ضد قطاع غزة، منذ بدء "مسيرات العودة الكبرى" وحتى الآن، عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني وإصابة ما يربو على 22000، وتتهم إسرائيل حركة حماس بحشد المسيرات الفلسطينية وتصعيد التوتر على الحدود.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)