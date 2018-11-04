غدا... مظاهرات جديدة في غزة

أكدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة استمرار فعالياتها، وأعلنت أن المسير البحري الخامس عشر سينطلق غدا الاثنين من ميناء غزة صوب الحدود الشمالية.

© AP Photo / Adel Hana مسؤول إسرائيلي: صفقة برعاية مصرية للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة

رام الله — سبوتنيك . وقال رئيس هيئة الحراك أدهم أبو سلمية، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأحد في ميناء غزة،: "المسير البحري الخامس عشر سينطلق غدا ما يستدعي مشاركة جماهيرية واسعة لمساندة الحراك البحري".

وشدد أبو سلمية على أنه "لا يمكن التخلي عن الفعل الشعبي النضالي أو مقايضته بأثمان سياسية".

في السياق ذاته قال القيادي في الجبهة الديموقراطية طلال أبو ظريفة: إن

"المسير البحري الخامس عشر يأتي في إطار تكاملي مع مسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية".

يذكر أن الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة بدأت فعالياتها يوم الثلاثين من مارس/آذار الماضي عبر تنظيم مسيرات أسبوعية صوب الحدود وإطلاق مسيرات بحرية عبر القوارب الفلسطينية تنديدا بالحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 11 عاما.

وأسفرت العمليات الإسرائيلية ضد قطاع غزة، منذ بدء "مسيرات العودة الكبرى" وحتى الآن، عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني وإصابة ما يربو على 22000، وتتهم إسرائيل حركة حماس بحشد المسيرات الفلسطينية وتصعيد التوتر على الحدود.