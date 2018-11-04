الجيش الإسرائيلي: إطلاق صافرات الإنذار على حدود غزة

أطلق الجيش الإسرائيلي صافرات الإنذار في البلدات الإسرائيلية المحاذية لشمال قطاع غزة خشية إطلاق صواريخ من القطاع.

© AFP 2018 / Jack Guez غارة إسرائيلية على السياج الأمني مع قطاع غزة

وبعد إطلاق صافرات الإنذار، اليوم الأحد 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان مقتضب: "الصافرت التي أطلقت في منطقة ( غلاف غزة ) ناتجة عن إنذار كاذب".

وبحسب موقع صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية، فإن "منظومة القبة الحديدية أطلقت صافرات الإنذار لسكان مدينة سديروت والمجلس الإقليمي شاعار هانيغيف الواقعتين لعدة دقائق، قبل أن يعلن الجيش عن انتهاء حالة الطوارئ وأن انطلاقها كان بسبب إنذار كاذب عن إطلاق قذائف من داخل قطاع غزة".

وتشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة وبخاصة قطاع غزة أحداث عنف متواصلة منذ أواخر مارس/ آذار الماضي مع بدء "مسيرات العودة الكبرى"، بينما تتصدى القوات الإسرائيلية لآلاف الفلسطينيين المشاركين في المسيرات المطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم.

ومنذ أواخر مارس الماضي وحتى الآن سقط أكثر 175 قتيلا وأكثر من 18000 مصاب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية، بحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.