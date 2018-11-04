الجيش اليمني يحبط محاولات تسلل لـ"أنصار الله" شرق صنعاء

أحبط الجيش اليمني المدعوم بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، محاولات أعداد من جماعة أنصار الله "الحوثيين" التسلل إلى مواقعه في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء وسط اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وقال الجيش اليمني "26 سبتمبر"، مساء اليوم الأحد 4 نوفمبر/تشرين الأول الجاري: "عناصر من مليشيا الحوثي نفذت محاولات تسلل إلى مواقع الجيش في جبال المنارة وجبال يام الاستراتيجية".

© AFP 2018 / Mohammed Huwais اليمن... "أنصار الله" تصد زحفا للجيش اليمني غرب صعدة

وأكد موقع الجيش:"صد محاولات مليشيا الحوثي وإجبارها على الفرار، وتكبيدها قتلى وجرحى".

وتابع: "محاولات الميليشيا تأتي بعد يوم من كمين نصبه الجيش في موقع قرن نهم في أثناء محاولة الحوثيين الالتفاف والسيطرة على موقع غرب جبل القرن، أسفر عن مقتل 9 منهم وأسر آخرين".

وتدور بين الحين والآخر معارك كر وفر في مديرية نهم البالغة مساحتها 1841 كم، وتبعد عن وسط صنعاء، بنحو 60 كم، في ظل سعي القوات الحكومية التقدم باتجاه منطقة المديد مركز المديرية، وسط مقاومة عنيفة من "أنصار الله".

وتمثل المعارك في نهم جانبا مما تشهده اليمن، إذ يقوم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، بعمليات عسكرية، دعما للشرعية، ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي، لاستعادة حكم البلاد من جماعة أنصار الله.

وأسفرت الحرب حتى أغسطس/آب 2018 عن مقتل 6592 شخصا وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الإنسان.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.