الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع شرق محافظة البيضاء

أعلن الجيش اليمني المدعوم من تحالف عسكري عربي، اليوم الأحد، على سلسلة جبلية شرق محافظة البيضاء غربي البلاد، بعد معارك مع مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين".

القاهرة — سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني أن "قوات الجيش مسنودة بطيران التحالف، تمكنت من تحرير غالبية سلسلة جبال البياض بما فيها النقطة الوقائية، وهي أعلى قمة فيها بمديرية الملاجم شرق البيضاء".

وأضاف المركز "القوات سيطرت على شعاب الخدرة في منطقة بلاد الملاجم، والتباب السود، ومواقع النهود، وسائلة الوهبية، وسائلة الملاجم، ووادي القرض، ولا تزال المعارك مستمرة وسط تقدم للجيش".

© AFP 2018 / Mohammed Huwais اليمن... "أنصار الله" تصد زحفا للجيش اليمني غرب صعدة

وأكد المركز "مقتل وإصابة العشرات من عناصر مليشيا الحوثي، وتكبدها خسائر أخرى في المعدات القتالية خلال المعارك وغارات مركّزة لطيران التحالف ".

وكانت القوات الحكومية أطلقت، أمس الأول الجمعة، بإسناد من التحالف عملية عسكرية واسعة لاستعادة باقي مناطق محافظة البيضاء من قبضة مسلحي جماعة أنصار الله.

وتقود السعودية تحالف عسكريا عربيا في اليمن يقوم، منذ 26 مارس/آذار 2015، بعمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/كانون الثاني من العام ذاته.

وأسفرت الحرب حتى أغسطس/آب 2018 عن مقتل 6592 شخصا وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الإنسان.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.