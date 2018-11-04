عن الاعتقال وخاشقجي وسلمان وولي عهده... الوليد بن طلال يتحدث

قال الأمير الوليد بن طلال إن مقتل الصحفي جمال خاشقجي حادث مريع والحكومة السعودية ستصل للحقيقة، مضيفا: "لكن لنعطها بعض الوقت".

وأضاف، اليوم الأحد 4 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري: "واقعة اعتقالي مهمة في تاريخ السعودية والكثير ممن اعتقلوا معي استحقوا ذلك لوجود الكثير من الفساد بالمملكة".

واستطرد: "واستطرد: "اعتقالي كان سوء تفاهم، وقد سامحت فيه، وعلاقتي جيدة بملك السعودية".

وتابع: "ما يقوم به ولي العهد السعودي تغيير ثوري بالمملكة".

وقال ابن طلال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن "مقتل خاشقجي حادث مريع ومزر، والحكومة السعودية ستصل للحقيقة ولكن لنعطها بعض الوقت"، مضيفا: "خاشقجي لم يكن صديقي فقط بل عملي معي… وهو ليس معارضا بل إصلاحيا".

وتابع ابن طلال: "واقعة اعتقالي مهمة في تاريخ السعودية، والكثير ممن اعتقلوا استحقوا ذلك لوجود الكثير من الفساد بالمملكة". وأوضح أن اعتقاله "كان سوء تفاهم وقد سامحت فيه"، مؤكدا "علاقتي جيدة بملك السعودية".

يتبع…