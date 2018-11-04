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19:49 04 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
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    مسلحو الحوثي في صنعاء

    صنعاء... المتحدث العسكري يعلن مقتل 215 من قوات التحالف

    © AP Photo / Hani Mohammed
    العالم العربي
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    أكد المتحدث الرسمي للجيش اليمني المتحالف مع أنصار الله، العميد يحيى سريع، اليوم الأحد، أنه تم التصدي لزحف قوات التحالف ومن وصفهم بالـ"مرتزقة"، على جبهات الساحل الغربي.

    وقال المتحدث في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه: "تواصلت عمليات العدوان في الساحل الغربي من ليلة أمس حتى مغرب يومنا هذا باتجاه الكيلو 16 وباتجاه شرق وغرب مطار الحديدة والمدعومة بغطاء جوي كثيف".

    وأضاف المتحدث "قوات العدو منيت خلال الـ24 ساعة الماضية بهزائم نكراء وتكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، حيث سقط 215 من مقاتليه بين قتيل ومصاب بينهم قيادات منها 35 جثة وصلت إلى أبين صباح اليوم و30 جثة وصلت إلى مستشفيات المخا عصر اليوم، في حين تم نقل 150 ما بين قتيل ومصاب من مستشفيات المخا والخوخة إلى مستشفيات عدن منذ الصباح حتى عصر اليوم".

    صنعاء، اليمن 8 أغسطس/ آب 2018
    © REUTERS / Khaled Abdullah
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    ونوه سريع  إلى أنه تم تدمير وإعطاب 20 مدرعة وآلية عسكرية متنوعة من بينها مدرعات ذات منظومات حديثة تستخدمها القيادات الميدانية.

    وأوضح العميد سريع بأنه تم مفاجأة العدو المهاجم بعمليات عسكرية نوعية، تم خلالها استهداف تجمعات وتحركات قواته وآلياته نفذتها وحدات متخصصة من قواتنا المسلحة باحترافية عالية بإسناد سلاح المدفعية والصواريخ، مؤكدا أن العشرات من قوات العدو وقعوا في شرك حقل ألغام باتجاه الكيلو 16.

    وأكمل سريع "ما يروج له العدو في وسائل إعلامه من انتصارات وهمية ماهو إلا تضليل إعلامي سبق وأن استخدمه العدوان وثبت فشله في التغطية على الهزائم والخسائر الفادحة التي منيت بها قواته ومحاولة الهروب من الحقائق الصادمة في الميدان والتي كشفها ولا يزال الإعلام الحربي للجيش واللجان".

    وأتم سريع "مقاتلو العدو يعيشون انهيارا نفسيا ومعنويا بعد أن باءت كل محاولاتهم بالفشل وتكبدهم لخسائر فادحة وفرار المئات من مقاتليهم من ميادين المعارك".

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    الكلمات الدلالية:
    الحوثيون, أنصار الله, التحالف, اليمن, صنعاء
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