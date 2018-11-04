طائر يجبر رحلة للخطوط العراقية على الهبوط اضطراريا في أربيل

وأعلنت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الأحد 4 نوفمبر/تشرين الثاني، عن هبوط اضطراري لإحدى طائراتها في مطار أربيل بعد اصطدامها بطائر.

وفي بيان لها، نشره "السومرية نيوز"، قالت الخطوط العراقية "حفاظا على أرواح مسافرينا وحرصا منا على تطبيق إجراءات السلامة والأمان، وبسبب تعرض طائرتنا المتجهة إلى مطار النجف الأشرف الدولي إلى حادث اصطدام بطائر بعد إقلاعها من مطار أربيل الدولي، ما اضطر قائد الطائرة لمعاودة الهبوط الاضطراري في ذات المطار لإجراء الفحص الأولي على الطائرة، الأمر الذي دعا لتأخر الرحلة عن موعدها المحدد".

وأضاف البيان "نعتذر لمسافرينا الاعزاء ممن كانوا على متن الطائرة عن التأخير الخارج عن إرادتنا". واعربت الخطوط الجوية العراقية عن أملها بـ"تفهم الأسباب التي دعت لذلك، ونستثمر الفرصة للإعراب عن استغرابنا لتهويل الأمر من قبل وسائل الإعلام وصفحات برامج التواصل الاجتماعي ونؤكد حرصنا على سلامة مسافرينا إلى أبعد الحدود".