متحدث "أنصار الله": التحالف عاجز عن إحراز أي تقدم في اليمن

وصف المتحدث باسم جماعة أنصار الله، محمد عبد السلام، التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، بالمأزوم والعاجز، مؤكدا عجز التحالف عن إحراز أي تقدم ضد الجماعة بأي من مناطق اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وقال محمد عبد السلام في تغريدة على "تويتر" اليوم الأحد: "تحالفٌ مأزوم عاجز عن إحراز أي تقدم يذكر لا في الحديدة ولا في غيرها رغم كثافة الغارات التي يعمد إليها في كل مرة".

وأضاف، "ما قيل عن عملية إنزال جوي في صعدة فدراما هزيلة لتحالف هزيل لم يكن منه لقرابة 4 سنوات سوى ارتكاب المجازر والجرائم".

وكان الجيش اليمني، كشف اليوم الأحد، تنفيذ أول عملية إنزال جوي لقواته في مديرية حيدان جنوب غربي صعدة، الخميس، تكللت بالسيطرة على مواقع استراتيجية في جبل مران معقل زعيم جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي.

تحالفٌ مأزوم عاجز عن إحراز أي تقدم يذكر لا في الحديدة ولا في غيرها رغم كثافة الغارات التي يعمد إليها في كل مرة،وما قيل عن عملية إنزال جوي في صعدة فدراما هزيلة لتحالف هزيل لم يكن منه لقرابة4سنوات سوى ارتكاب المجازر والجرائم.

عظيم التحية لشعبنا الصامد ولأبطال الجيش واللجان الشعبية. — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) November 4, 2018

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن يقوم، منذ 26 مارس/آذار 2015، بعمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وأسفرت الحرب حتى أغسطس/آب 2018 عن مقتل ما لا يقل عن 16 ألف شخص بحسب الأمم المتحدة.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.