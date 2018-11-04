توقيف وزير إسرائيلي في دولة خليجية

أوقفت السلطات الأمنية في إحدى الدول الخليجية، اليوم الأحد 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرا، لعدة ساعات.

القدس — سبوتنيك. ذكرت هيئة البث الإسرائيلي، أن السلطات الأمنية في مطار دبي الدولي، أوقفت الوزير الإسرائيلي أيوب قرا، حيث لم يتمكن هو والطاقم المرافق له من اللحاق بموعد الرحلة، في طريق عودته إلى إسرائيل بعد مشاركته في مؤتمر دولي للاتصالات.

© AP Photo / Kamran Jebreili نتنياهو يهنئ وزير الاتصالات الإسرائيلي بقرار وقف بث "الجزيرة" في إسرائيل

وقالت هيئة البث: " السلطات في دبي قالت أن سبب توقيفه يعود إلى تأخره في الوصول للمطار وعدم إصغائه لتعليمات الأمن في أثناء تواجده هناك".

ونقلت الهيئة عن الوزير قوله:"الجوازات لم يتم إعادتها في الوقت المناسب".

وكان الوزير الإسرائيلي قد شارك الثلاثاء الماضي في مؤتمر "المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات"، الذي يقام تحت رعاية محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي ورئيس الحكومة الإماراتية ونائب رئيس الدولة.

ودعا قرا، في كلمة ألقاها باللغة العربية أمام المؤتمر، إلى الدفع باتجاه "السلام والأمن للجميع".

وقال الوزير الإسرائيلي: "السلام والأمن في كل دولة، مع التقدم الاقتصادي والعلمي، هو الضمان لمستقبل أجيالنا القادمة".

وأضاف أيوب قرا: "السعي من أجل السلام، هو بمثابة أولوية أساسية لإسرائيل، ويتم ذلك بتعزيز العلاقات الاقتصادية، والتعاون العلمي مع العديد من الدول".

وأقيم المؤتمر هذا العام في مركز دبي التجاري العالمي، لمدة 3 أسابيع، بحضور أكثر من 2000 مشارك، ويقام هذا المؤتمر مرة كل 4 سنوات.