توقيف وزير إسرائيلي في دولة خليجية

القدس — سبوتنيك. ذكرت هيئة البث الإسرائيلي، أن السلطات الأمنية في مطار دبي الدولي، أوقفت الوزير الإسرائيلي أيوب قرا، حيث لم يتمكن هو والطاقم المرافق له من اللحاق بموعد الرحلة، في طريق عودته إلى إسرائيل بعد مشاركته في مؤتمر دولي للاتصالات.
ونقلت الهيئة عن الوزير قوله:"الجوازات لم يتم إعادتها في الوقت المناسب".
وكان الوزير الإسرائيلي قد شارك الثلاثاء الماضي في مؤتمر "المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات"، الذي يقام تحت رعاية محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي ورئيس الحكومة الإماراتية ونائب رئيس الدولة.
ودعا قرا، في كلمة ألقاها باللغة العربية أمام المؤتمر، إلى الدفع باتجاه "السلام والأمن للجميع".
وقال الوزير الإسرائيلي: "السلام والأمن في كل دولة، مع التقدم الاقتصادي والعلمي، هو الضمان لمستقبل أجيالنا القادمة".
وأضاف أيوب قرا: "السعي من أجل السلام، هو بمثابة أولوية أساسية لإسرائيل، ويتم ذلك بتعزيز العلاقات الاقتصادية، والتعاون العلمي مع العديد من الدول".
وأقيم المؤتمر هذا العام في مركز دبي التجاري العالمي، لمدة 3 أسابيع، بحضور أكثر من 2000 مشارك، ويقام هذا المؤتمر مرة كل 4 سنوات.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)