اليمن... "أنصار الله" تصد هجوما في جيزان

دارت مواجهات، بين قوات يمنية موالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري:"قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي نفذت، بغطاء من طيران ومروحيات التحالف، زحفا واسعا من محورين باتجاه مواقع يسيطر عليها مسلحو "أنصار الله" في الجهة الشرقية من جبل جحفان في جيزان".

© REUTERS / Fawaz Salman الجيش اليمني يحبط محاولات تسلل لـ"أنصار الله" شرق صنعاء

وحسب المصدر، تمكن مقاتلو " أنصار الله " من كسر الزحف، عقب مواجهات سقط خلالها قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين، بينهم قائد ميداني.

ونفذت وحدة الإسناد الصاروخي في "أنصار الله" قصفا بصواريخ الكاتيوشا على تجمعات عسكرية سعودية في موقع سهوة بالربوعة في قطاع عسير.

وأعلنت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم، مقتل الجندي أول عبد الله بن على الشهري، خلال مواجهات حدودية مع "أنصار الله".

وتشن جماعة أنصار الله هجمات وعمليات قنص وقصف وكمائن تستهدف الجيش السعودي في قطاعات جيزان ونجران وعسير جنوب غربي السعودية، كرد على العمليات العسكرية للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن التي بدأت منذ 26 مارس/آذار 2015 لدعم قوات هادي لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها "الحوثيون".

وأسفرت الحرب عن مقتل ما لا يقل عن 16 ألف شخص بحسب الأمم المتحدة.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.