بعد 35 عاما... هذا ما فعله سعوديون مع مصري يريد مغادرة السعودية (فيديو وصور)

youtube/ Erem Videos بالفيديو: احتفال غريب بإنقاذ مقيم مصري من الغرق في السعودية

ويظهر الفيديو لحظات التكريم التي جاءت تحت عنوان "مجموعة من أهالي نجران يكرمون مقيما مصريا عمل معهم لأكثر من 35 عاما، في حفل وداع بسيط اجتمع فيه الجيران والأحبة".

وبحسب الفيديو، فإن المقيم المصري، كان يعمل في السعودية منذ 35 عاما، وهو يستعد للعودة إلى بلاده، حيث يقوم أفراد العائلة، التي كان يعمل معها وجيرانه بتقديم الهدايا، التي تظهر حبهم له.

ويظهر الفيديو كيف استقبل المقيم المصري تلك الهدايا، التي شملت سيوفا تذكارية مرصعة بمعادن تبدو مثل الذهب، لكنه تأثر بصورة كبيرة عندما قدم له أحدهم هديته سيارة فارهة.

ونشر بعض مستخدمي "تويتر" صورا للحظات التكريم وكتبه عليها "الأولى قبله من ابن المقيم لرأس الشيخ، والثانية قبلة من ابن الشيخ لرأس المقيم".

يختصر الوفاء والتقدير صورتين:



— الاولى قبله من ابن المقيم لرأس الشيخ

— الثانيه قبله من ابن الشيخ لرأس المقيم pic.twitter.com/4awl0gTiGh — kenan alharbi (@6kenen) November 4, 2018

وقال آخر: "الطيب من أهل الطيب غير مستغرب… ويستاهل ابن النيل الشهم الأمين".

وكتب مغرد ثالث: "هكذا عرف عن الشعب السعودي الكرم وحب إخوته العرب المخلصين".

وقال مغرد يحمل اسم "مشاعل": "فعل السعودية وأهلها ماهو غريب، والشخص هذا منه كثير، لكن مانشوف ولا ننشر، ولو مايستحق ماكرموه ويستاهل، وهل جزاء الإحسان إلا إحسانا".