"ألوية العمالقة" تسيطر على مواقع شرق الحديدة

أحرزت القوات الحكومية المشتركة المدعومة من التحالف العربي، تقدما جديدا في معارك مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بمدينة الحديدة، غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وأعلنت ألوية العمالقة على موقعها، اليوم الأحد 4 نوفمبر / تشرين الثاني: "السيطرة على مدينة الأمل وجولة الشحاري وعلى مطاحن وصوامع البحر الأحمر ومحطة العماد ومجمع الغراسي، وثلاجة الحمادي المركزية شرق مدينة الحديدة، إثر معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي، التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

© AP Photo / Hani Mohammed ألوية العمالقة تعلن السيطرة على كلية الهندسة بالحديدة غربي اليمن

وأكدت موقع " ألوية العمالقة ، مواصلة التقدم بدعم وإسناد من التحالف العربي وعلى رأسها القوات المسلحة الإماراتية لتحرير وتطهير الحديدة من قبضة "الحوثيين" المدعومة من إيران".

وأشارت إلى أن "الفرق الهندسية تواصل نزع الألغام والعبوات الناسفة المصنوعة بخبرات إيرانية والتي زرعتها مليشيا الحوثي في الشوارع العامة والمباني العامة والمنازل".

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلنت قوات العمالقة، تحرير كلية الهندسة في شارع الخمسين شرق مدينة الحديدة، واقتراب سيطرتها على مدينة الصالح.

وأعلنت القوات الحكومية المشتركة، يوم الجمعة، بإسناد من التحالف عملية واسعة لاستعادة السيطرة على مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي من قبضة جماعة "أنصار الله".