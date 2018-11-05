وكالة: الملك سلمان يعتزم القيام بجولة هي الأولى من نوعها منذ توليه الحكم

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول حكومي سعودي كبير، قوله، إن الملك سلمان سيقوم بجولة داخلية، يوم الثلاثاء المقبل، تستغرق أسبوعا.

وبحسب "رويترز"، ذكرت وسائل إعلام محلية أن هذه أول جولة من نوعها يقوم بها الملك سلمان منذ توليه الحكم في 2015.

© REUTERS / HUSEYIN ALDEMIR الوليد بن طلال: فريق المخابرات الذي توجه إلى تركيا لاستجواب خاشقجي كان ينفذ أوامر رسمية

وأضافت أن المحطات المتوقعة للملك سلمان ستكون في منطقتي القصيم وحائل الواقعتين شمال غربي الرياض.

وأشارت إلى أن الملك سلمان سيدشن مشروعات في مجالي التعليم والبنية الأساسية ولكن لم تتوافر معلومات أخرى تذكر.

وتأتي هذه الجولة في الوقت الذي تواجه فيه السعودية أزمة سياسية بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي قبل شهر في قنصليتها بإسطنبول.

ونفت السعودية في بادئ الأمر أي دور لها في اختفائه ولكنها أعلنت في نهاية الأمر أسماء 18 شخصا مشتبها بهم في هذه القضية.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيشارك في هذه الجولة.