وكالة: الملك سلمان يعتزم القيام بجولة هي الأولى من نوعها منذ توليه الحكم

وبحسب "رويترز"، ذكرت وسائل إعلام محلية أن هذه أول جولة من نوعها يقوم بها الملك سلمان منذ توليه الحكم في 2015.
وأشارت إلى أن الملك سلمان سيدشن مشروعات في مجالي التعليم والبنية الأساسية ولكن لم تتوافر معلومات أخرى تذكر.
وتأتي هذه الجولة في الوقت الذي تواجه فيه السعودية أزمة سياسية بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي قبل شهر في قنصليتها بإسطنبول.
ونفت السعودية في بادئ الأمر أي دور لها في اختفائه ولكنها أعلنت في نهاية الأمر أسماء 18 شخصا مشتبها بهم في هذه القضية.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيشارك في هذه الجولة.
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