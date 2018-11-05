مسؤول يكشف ما قاله ولي العهد السعودي عن "مقتل خاشقجي"

ندد ماسايوشي سون، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوفت بنك، بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، لكنه دافع عن الروابط المالية للمجموعة مع السعودية وقال إن سوفت بنك سيواصل الاضطلاع بمسؤولياته تجاه مواطني المملكة.

وقال سون، في تصريحات له، اليوم الاثنين، 5 نوفمبر/تشرين الثاني: "صحيح أن واقعة مروعة حدثت، لكن على الجانب الآخر لدينا مسؤولية تجاه الشعب السعودي ويجب علينا الاضطلاع بمسؤولياتنا بدلا من أن ندير لهم ظهورنا"، وذلك وفقا لـ"رويترز".

© REUTERS / Osman Orsal نائب أردوغان يوجه سؤالا للسلطات السعودية بشأن "جثة خاشقجي"

وأضاف الرئيس التنفيذي لسوفت بنك أن "ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أبلغه أن مقتل خاشقجي ما كان ينبغي أن يحدث".

وقال إن قضية خاشقجي سيكون لها بعض التأثير على استثمارات صندوق رؤية لكنه أوضح أنه لم يسمع عن أي شركات تحجم عن تلقي أموال من سوفت بنك بسبب العلاقات مع السعودية.

وأعلن النائب العام السعودي، الشهر الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.