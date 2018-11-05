السعودية تخبر الأمم المتحدة عن مصير "قتلة خاشقجي"

وقال بندر العيبان، رئيس هيئة حقوق الإنسان، الذي قاد وفد الحكومة خلال مراجعة اعتيادية لسجلها، خلال كلمة أمام المجلس، اليوم الاثنين، 5نوفمبر/تشرين الثاني، إن العاهل السعودي الملك سلمان أمر النائب العام "بالتحقيق في قضية خاشقجي بحسب القوانين المعمول بها وبتقديم الجناة للعدالة"، وذلك وفقا لقناة "العربية".
السعودية لمجلس حقوق الإنسان: التحقيق في وفاة خاشقجي يهدف لتقديم الجناة للعدالة #العربية_عاجل— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) November 5, 2018
وأعلن النائب العام السعودي، الشهر الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.
وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
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