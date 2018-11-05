السعودية تخبر الأمم المتحدة عن مصير "قتلة خاشقجي"

أبلغت السعودية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أنها تحقق في قتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصليتها بإسطنبول الشهر الماضي بهدف تقديم الجناة للعدالة.

وقال بندر العيبان، رئيس هيئة حقوق الإنسان، الذي قاد وفد الحكومة خلال مراجعة اعتيادية لسجلها، خلال كلمة أمام المجلس، اليوم الاثنين، 5نوفمبر/تشرين الثاني، إن العاهل السعودي الملك سلمان أمر النائب العام "بالتحقيق في قضية خاشقجي بحسب القوانين المعمول بها وبتقديم الجناة للعدالة"، وذلك وفقا لقناة "العربية".

السعودية لمجلس حقوق الإنسان: التحقيق في وفاة خاشقجي يهدف لتقديم الجناة للعدالة #العربية_عاجل — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) November 5, 2018

​وأعلن النائب العام السعودي، الشهر الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.