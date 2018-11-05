لأسباب سياسية... عائلات عراقية هجرتها "داعش" تفقد أمل العودة لبيوتها المحررة

كشف قائممقام قضاء الرطبة الحدودي، مع الأردن، عماد الدليمي، في تصريح لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الإثنين، 5 تشرين الثاني/نوفمبر، عن عزوف نحو 5 % من سكان القضاء من العودة لأسباب سياسية.

وأوضح الدليمي، أن ما بين (5-4)% من سكان قضاء الرطبة، غربي الأنبار، غرب العراق، من النازحين لم يعودوا حتى الآن إلى مناطقهم رغم مضي أكثر من عامين على تحرير القضاء من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي.

© Sputnik . Nazek Mohammed عائلات عراقية تهرب بأعجوبة من أخطر معاقل "داعش"

وأرجع الدليمي، أسباب عدم عودة العائلات النازحة وبقائها في مخيمات النازحين قرب الرمادي مركز الأنبار، لمشاكل سياسية.

وفي سياق متصل، كشف مصدر محلي تحفظ الكشف عن اسمه، من قضاء الرطبة، لـ"سبوتنيك"، عن منع نحو600 عائلة نازحة، من العودة إلى منطقة عكاشات الواقعة بين قضائي الرطبة، والقائم، والمسيطر عليها من قوات الحشد الشعبي، واللافت أن القوات العراقية حررت قضاء الرطبة بالكامل من سيطرة تنظيم "داعش"، في أيار/ مايو 2016، ضمن عمليات استعادة كامل مدن الأنبار "المحافظة التي تشكل وحدها ثلث مساحة العراق غربا".