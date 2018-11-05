تجهيزات أمريكية هي الأولى من نوعها بين مخلفات الإرهابيين في سوريا

وأفاد مراسل "سانا" في القنيطرة بأن عناصر الهندسة في الجهات المختصة عثرت وبالتعاون مع لجان المصالحات الوطنية في قرية جباثا الخشب بريف القنيطرة الشمالي وقرية بيت جن بريف دمشق الجنوبي الغربي على كميات من الأسلحة والذخائر ومعدات وأجهزة طبية معظمها أمريكي وبريطاني الصنع من مخلفات الإرهابيين.
كما تم العثور أيضا على جهاز تعبئة أسطوانات أوكسجين كهربائي، ومعدات عمليات جراحية ومخبرية كاملة، وغرف عمليات جراحة ومعدات إسعافية، منها جهاز صادم كهربائي وحقائب إسعافية فردية أمريكية الصنع - تعتبر الأولى من نوعها — وأجهزة تخطيط القلب وعيادات سنية وأسرة طبية وكراسي متحركة.
وعثرت الجهات المختصة يوم أمس الأول في ريفي درعا والقنيطرة على كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة والقذائف الثقيلة والمتوسطة كانت مخبأة بمستودعات تحت الأرض من بينها صواريخ محمولة على الكتف وصواريخ من نوع "لاو" وقذائف "أر بي جي" وسيارات إسرائيلية الصنع وأجهزة وقاية من الأسلحة الكيميائية.
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