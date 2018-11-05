انتهاء أزمة احتجاز الفنانات العراقيات في مطار القاهرة الدولي

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الإثنين، حسم أزمة احتجاز الوفد العراقي في مطار القاهرة الدولي، مع الجانب المصري، باعتذار تقدم به سفير جمهورية مصر في بغداد.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد محجوب، في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه: "إن سفير جمهورية مصر العربية في بغداد قدم الاعتذار إلى الوزير محمد علي الحكيم عما تعرض له الوفد العراقي من مضايقات في مطار القاهرة، خلال استقباله له صباح اليوم في مركز الوزارة ووعد السيد السفير بأن لا يتكرر مثل هذا الإجراء مستقبلا".

وناشدت شبكة الإعلام العراقي، الحكومة الاتحادية، بالتدخل العاجل والفوري، للإفراج عن وفد فني تترأسه واحدة من أشهر وأبرز الفنانات العراقيات، محتجز في مطار القاهرة الدولي.

© AP Photo / Amr Nabil أزمة بين العراق ومصر وتهديد بالمقاطعة

وأعلنت الشبكة، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن رئيسها "مجاهد أبو الهيل" ناشد كلا من الحكومة العراقية ووزارة الخارجية بالتدخل الفوري للإفراج عن الوفد العراقي المحتجز منذ صباح اليوم في مطار القاهرة، رغم حصول كافة أعضاء الوفد على تأشيرة الدخول من السفارة المصرية بناء على الدعوة الموجهة لهم من اتحاد المنتجين العرب المنضوي تحت لواء الجامعة العربية".

ونقلت الشبكة عن أبو الهيل، قوله:إننا نرفض وبشدة الإساءة المصرية لوفدنا العراقي الذي يمثل شبكة الإعلام العراقي برئاسة الفنانة الدكتورة هديل كامل، معتبرا ذلك انتهاكا للمعايير الدبلوماسية والعلاقات الثنائية بين العراق ومصر، وتقويض لمساعي السفير العراقي في القاهرة الذي بذل جهودا حثيثة من الصباح وحتى هذا الوقت لإقناع الجانب المصري بالتعامل الدبلوماسي مع الوفد وتسهيل أمر دخولهم.

وألمح رئيس شبكة الإعلام العراقي، إلى أن "الشبكة ستعلق كافة مشاركاتها في مونديال القاهرة والفعاليات الإعلامية والفنية التي تقام على الأراضي المصرية، وتغلق مكتبها الإعلامي في مصر إذا لم يتم الاعتذار من العراق واحترام وفوده ومواطنيه".

وتضامن فنانون وإعلاميون عراقيون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع وفد الشبكة الذي تترأسه الفنانة هديل الكامل التي تعد من أبرز وأجمل فنانات العراق القديرات، للسماح لهم بالدخول والاعتذار عن الإساءة التي تعرض لها الوفد.