القوات اليمنية تتوغل باتجاه شمال شرق الحديدة

حققت القوات الحكومية اليمنية المشتركة المدعومة من تحالف عسكري عربي، ضد جماعة "أنصار الله" الحوثيين، اليوم الاثنين، تقدما في معارك مع مسلحي الجماعة في محافظة الحديدة غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر ميداني في محافظة الحديدة، وكالة "سبوتنيك" بأن "القوات المشتركة توغلت من قرب مدينة الصالح وأطراف 7 يوليو باتجاه شارع التسعين ومنطقة السلخانة شمال شرقي مدينة الحديدة".



© AFP 2018 / Mohammed Huwais خسائر في صفوف "أنصار الله" بغارات وقصف شمال غربي حجة

وأضاف المصدر أن "القوات الحكومية تحاول عبر طريق ترابي الوصول إلى طريق الشام شمال المدينة، لإطباق الحصار على المدينة من كافة الجهات، وهو ما استبقه مسلحو "أنصار الله" بإغلاق الطريق، واستحداث متارس وموانع".

في نفس الصدد، شن طيران التحالف سلسلة غارات على مواقع لمسلحي "أنصار الله" في أطراف شارع الخمسين ومنطقة 7 يوليو، شرق المدينة، خلفت قتلى وجرحى في صفوفهم، حسب المصدر.

إلى ذلك، قتل عامل وأصيب سبعة آخرين بسقوط قذيفتي هاون على مصنع يماني للمواد الغذائية على طريق صنعاء في كيلو 7 شرق المدينة.

وتشهد مدينة الحديدة معارك محتدمة على جبهتيها الشرقية والجنوبية، عقب إعلان القوات الحكومية المشتركة بدعم من قوات التحالف، الجمعة، عملية عسكرية واسعة لاستعادة المدينة ومينائها الاستراتيجي من قبضة الحوثيين.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن يقوم، منذ 26 مارس/ آذار 2015، بعمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

وأسفرت الحرب حتى أغسطس/ آب 2018 عن مقتل ما لا يقل عن 16 ألف شخص بحسب الأمم المتحدة.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.