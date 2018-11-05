الجيش اليمني يسيطر على مواقع استراتيجية في حجة

أعلن الجيش اليمني، المدعوم بتحالف عسكري عربي، استعادة مواقع مهمة من قبضة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

© AP Photo / Hani Mohammed اليمن... "أنصار الله" تصد هجوما في جيزان

القاهرة — سبوتنيك . وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبث من الرياض وعدن، اليوم الاثنين 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري: " قوات الجيش استكملت تحرير مثلث عاهم التابع لمديرية حرض شمال غربي حجة، بعد أن حررت قرى مورية، والتنابكة، والمشايبة، والقوابعة، والسوالمة، وعدد من المواقع الاستراتيجية".

ووفقا لـ"سبأ": "أسفرت المعارك عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف مليشيا الحوثي، وخسائر أخرى في المعدات القتالية، فيما وقع عدد من عناصرها أسرى لدى الجيش".

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

ووثقت الأمم المتحدة 9500 حالة وفاة مدنية، وتقول إن غالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.