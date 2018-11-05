قطر ترد على أنباء احتجاز صحفيين داخل إحدى سفاراتها

ردت الخارجية القطرية في بيان رسمي، اليوم الاثنين، على التقارير الإعلامية والصحفية التي تحدثت عن احتجاز إحدى السفارات التابعة لقطر في دولة أفريقية لصحفيين.

ونفت الخارجية القطرية التقارير الإعلامية التي اتهمت القائم بأعمال سفير قطر لدى مملكة إسواتيني "سوازيلاند سابقا"، باحتجاز صحفيين في مقر البعثة الدبلوماسية للإمارة.

وقالت الخارجية، في بيان، إنها "تقوم حاليا بتقصي ما يتعلق بالقائم بالأعمال في سفارة قطر لدى مملكة إسواتيني (المعروفة سابقا بمملكة سوازيلاند)، وصحفيين من صحيفة تايمز أوف سوازيلاند".

دولة #قطر ترد بشأن ما ورد من ادعاء عن احتجاز صحفيين بمملكة إسواتينيhttps://t.co/6zxXxILxKU #وزارة_الخارجية_قطر pic.twitter.com/poDlyqDsFJ — وزارة الخارجية — قطر (@MofaQatar_AR) ٥ نوفمبر ٢٠١٨

وأوضحت الوزارة، أنه في إطار عملية التقصي هذه تلقت حكومة دولة قطر تقريرا من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مملكة إسواتيني جاء فيه: "لقد حققنا في الادعاءات بأن القائم بالأعمال احتجز صحفيين في سفارة قطر ووجدنا أن هذه الادعاءات غير صحيحة".

وبينت أن التقرير خلص إلى أنه "بناء على الأدلة، من الواضح أن الصحفيين تعاملوا بشكل غير مهني مع القائم بالأعمال، وجرت مبالغة في تصوير الحدث وإظهار الأمر على أنه احتجاز".

وتابعت الوزارة: "في الوقت الذي يؤكد فيه تقرير حكومة مملكة إسواتيني بأن الصحفيين انتهكوا القواعد السلوكية والمهنية أثناء مقابلتهم القائم بالأعمال، إلا أن حكومة دولة قطر ستواصل بحثها في الواقعة لتحديد ما إذا تم انتهاك أي من القواعد والبروتوكولات الخاصة بدولة قطر التي تتعلق بالتعامل مع وسائل الإعلام".

وأكدت الخارجية القطرية، أنها "تأخذ حرية الصحافة على محمل الجد"، مشددة على أنه "إذا تبين حدوث أي انتهاك، سيتم اتخاذ الإجراء المناسب".