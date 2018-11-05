مقتل 3 أطفال وجرح مدنيين آخرين في قصف للتحالف على بلدة سورية (صور)

ارتكب طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة بذريعة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، انتهاكا جديدا للقوانين الدولية بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا".

وفي تقرير لها، ذكرت الوكالة السورية أن "التحالف الدولي"، "واصل عدوانه على الأراضي السورية وانتهاكه للقوانين الدولية تحت ذريعة محاربة إرهابيي "داعش"، حيث ارتكبت طائراته خلال الساعات الماضية عدوانا جديدا قضى خلاله 3 أطفال وقصفت بالفوسفور الأبيض المحرم دوليا مناطق سكنية في دير الزور".

وذكرت مصادر أهلية في دير الزور لـ"سانا" "أن طائرات تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة قصفت اليوم الأحياء السكنية في بلدة الشعفة بريف مدينة البوكمال ما تسبب بمقتل 3 أطفال وإصابة العديد من المدنيين بجروح".

ولفتت المصادر إلى أن التحالف يتعمد قصف منازل المدنيين في البلدة تحت ذريعة استهداف إرهابيي "داعش"، مشيرة في نفس الوقت إلى أن عدوان التحالف المستمر تسبب بتشريد وتهجير مئات المدنيين الذين أصبحوا بلا مأوى نتيجة تدمير منازلهم.

وقالت "سانا": يأتي العدوان على بلدة الشعفة بعد أقل من 48 ساعة على مجزرة في بلدة هجين ارتكبها طيران التحالف استشهد فيها 15 مدنيا أغلبهم من النساء والأطفال حيث ينفذ التحالف منذ عدة أيام غارات هي الأعنف على المنطقة منذ عدة أشهر.