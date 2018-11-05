اليمن... طيران التحالف يشن غارات مكثفة على صعدة

جدد طيران التحالف العسكري العربي ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، غاراته على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، بالتزامن مع قصف مكثف للجيش السعودي على مناطق في المحافظة.

القاهرة — سبوتنيك. وأبلغ مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء وكالة "سبوتنيك" مساء اليوم الاثنين 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أن طيران التحالف "استهدف بست غارات منطقة البقع في مديرية كتاف شرق صعدة، ونفذ غارتين على منطقتي الأزهور وآل على في مديرية رازح غرب صعدة، شمال غربي اليمن.

© AP Photo / Hani Mohammed اليمن... "أنصار الله" تصد هجوما في جيزان

وأشار المصدر، إلى أن الجيش السعودي "قصف بعشرات الصواريخ وقذائف المدفعية على مناطق متفرقة في مديرية شدا الواقعة على الشريط الحدودي غرب صعدة، وأحدث أضرارا مادية واسعة".

ومن ناحية أخرى قصفت مدفعية "أنصار الله" مواقع للجيش اليمني في صحراء البقع بمديرية كتاف، مخلفة خسائر في صفوف العسكريين، حسب المصدر.

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

ووثقت الأمم المتحدة 9500 حالة وفاة مدنية، وتقول إن غالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.