الجيش الأردني يقوم بعملية ناجحة على حدوده الشرقية

أعلن الجيش الأردني، اليوم الاثنين 5 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري، القيام بعملية ناجحة على لحدود الشرقية للبلاد.

© AFP 2018 / KHALIL MAZRAAWI الأردن ينفي إطلاق الجيش الأردني النار على نازحين سوريين

عمان — سبوتنيك . ونقل الموقع الرسمي للقوات المسلحة الأردنية، عن مصدر عسكري مسؤول: "تمكنت المنطقة العسكرية الشرقية، بالتنسيق الوثيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية في القوات المسلحة الأردنية، من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات ".

وأوضح المصدر: "جرى ضبط 219 ألف حبة كبتاجون و714 كف حشيش و12 قالب هروين وكمية كبيرة من الذخائر المختلفة وتم تحويلها إلى الجهات المختصة".

وتشهد مناطق الحدود الأردنية خاصة الحدود مع سوريا، محاولات عديدة لتهريب المخدرات، وتسعى القوات المسلحة الأردنية بشكل دائم للتصدي لهذه المحاولات.

وكشف تقرير صدر حديثا عن مديرية الأمن العام الأردنية ارتفاع حالات حيازة المواد المخدرة في الأعوام (2014- 2015 — 2016 — 2017) عنها في الأعوام السابقة لسيطرة المعارضة المسلحة على منطقة الجنوب السوري وإغلاق الأردن لمعبر نصيب الحدودي في عام 2015.