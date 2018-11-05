بعد معارك عنيفة... "أنصار الله" تصد زحفا للجيش اليمني

تجددت المواجهات بين الجيش اليمني الموالي للرئيس عبدربه منصور هادي، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة حجة، شمال غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وأفادت قناة المسيرة الناطقة باسم جماعة "أنصار الله"، بأن قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي، نفذت زحفا واسعا باتجاه مواقع للجيش السعودي شرق جبل أبو النار المطل من الجهة الشرقية على مدينة حرض، شمال غربي حجة، المحاذية لقطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

© AP Photo / Hani Mohammed اليمن... "أنصار الله" تصد هجوما في جيزان

وأشارت إلى أن مقاتلي "أنصار الله" صدوا زحف قوات هادي ، عقب مواجهات استمرت أكثر من 12 ساعة دون تحقيق المهاجمين تقدما.

وحسب "المسيرة": "أسفرت المواجهات خلال كسر الزحف عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف قوات هادي".

وكان الجيش اليمني أعلن، في وقت سابق اليوم، استكمال السيطرة على مثلث "عاهم" في مديرية حرض شمال غربي حجة، واستعادة قرى مورية والقفل والتباب السود والتنابكة والمشايبة والقوابعة والسوالمة وعدد من المواقع الاستراتيجية.

وتكمن أهمية مثلث "عاهم" الاستراتيجي في أنه يربط مديريات حرض وميدي وعبس ومحافظات حجة وصعدة عمران، والذي يبعد عن مدينة حرض نحو 5 كيلو مترات، والسيطرة عليه تعني قطع امدادات "أنصار الله" في المدينة، والسيطرة على الطريق الدولي مع السعودية.

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

ووثقت الأمم المتحدة 9500 حالة وفاة مدنية، وتقول إن غالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.