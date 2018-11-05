تونس... الإعلان عن تغيير وزاري جديد

القاهرة — سبوتنيك. وشمل التغيير الوزاري، الذي قال موقع "موزاييك" التونسي أنه حصل على تفاصيل عنه، تعيين كريم الجموسي وزيرا للعدل، وكمال مرجن وزيرا للوظيفة العمومية، ومختار الهمامي وزيرا للشئون المحلية والبيئية، والهادي الماكني وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية، وسنية بالشيخ وزيرة لشئون الرياضة، وسيدة لونيسي وزير للتكوين المهني.

كما شمل التغيير الوزاري تعيين روني الطرابلسي وزيرا للسياحة والصناعات التقليدية، وهشام بن أحمد وزيرا للنقل، ونور الديم السالمي وزيرا للتجهيز والإسكان، ورضوان عيارة وزيرا للهجرة والتونسيين بالخارج، ومحمد فاضل محفوظ وزيرا بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.