السيسي يتحدث بإيجابية عن قطر ويكشف أمنيته (فيديو)

تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم أمس الأحد، بإيجابية عن قطر، رغم المقاطعة بين الدولتين منذ عام 2017.

وقال السيسي، خلال جلسة حوارية بمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ، إن بلاده مع استقرار الدول الخليجية وبينها قطر، مؤكدا أن "المنطقة لا تتحمل عكس ذلك".

وتابع: "أحافظ على السعودية والإمارات والكويت وقطر أم لا؟.أحافظ على كل دولة مستقرة، لأن المنطقة العربية لا تتحمل أكثر من هذا".

يأتي ذلك، بعد أيام من تصريحات مماثلة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أشار فيها إلى أن قطر "رغم الخلاف معها، تتمتع بوضع اقتصادي قوي"، منوها إلى أنها ومع الدول المحيطة بالمملكة العربية السعودية تسير بنجاح في تنفيذ الخطط الاقتصادية التي وضعتها، وستتغير إلى الأفضل خلال خمس سنوات.

يذكر أن منطقة الخليج تشهد حاليا توترا داخليا بقطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/حزيران 2017، جميع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وفرض حصار عليها.

وتتهم هذه الدول السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، لكن قطر تنفي بشدة هذه الاتهامات، مؤكدة أن هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة.