مصر توقع مذكرات تفاهم مع تنزانيا

يوقع وفد من اتحاد الصناعات المصرية، خلال الزيارة التي يجريها إلى تنزانيا من 4 إلى 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، عددا من مذكرات التفاهم مع الجانب التنزاني، وذلك في حضور وزير الخارجية أوجستين ماهيغا.

وحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، فإن الوفد وصل إلى تنزانيا برئاسة الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الأفريقي في الاتحاد، و30 عضوا من 24 شركة مصرية من مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية، وذلك بغرض الترويج للصناعات المصرية في السوق التنزانية.

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وقامت السفارة المصرية في تنزانيا، من خلال المكتب التجاري المصري، بتنظيم جولة جديدة من جولات منتدى الأعمال المصري التنزاني، بحضور وزير الخارجية التنزاني "أوجستين ماهيجا"، ومدير اتحاد الصناعات التنزانية، ومدير المركز التنزاني للاستثمار، ومدير مؤسسة القطاع الخاص التنزاني، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة التنزاني، وعدد كبير من ممثلي القطاع الخاص التنزاني، وبتغطية واسعة من وسائل الإعلام التنزانية المرئية والمقروءة.

وشهدت الجلسة الافتتاحية للمنتدى إبراز الأثر الكبير لزيارة الرئيس السيسي إلى دار السلام في أغسطس/آب 2017، لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتنزانيا في مختلف المجالات، مع الإشارة إلى وجود حاجة للعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتنويع أوجه هذا التبادل بما يشمل المنتجات المصنعة، وبما يعكس المستوى الحقيقي للعلاقات المتميزة القائمة بين مصر وتنزانيا.

وخلال الجلسة تم كذلك إبراز الأهمية السوقية الكبيرة لتنزانيا بالنسبة للمصنعين المصريين، وذلك في ضوء عضويتها في تجمع شرق أفريقيا وتجمع السادك، فضلا عن معدلات النمو الاقتصادي الكبيرة التي حققتها تنزانيا خلال السنوات العشر الأخيرة. وشهد المنتدى تنظيم جلسات بين ممثلي القطاع الخاص، بالإضافة إلى تنظيم جلسات بين ممثلي القطاع الخاص والحكومة التنزانية.

وفي سياق متصل، فقد شهد افتتاح المنتدى التوقيع على مذكرتي تفاهم للتعاون بين اتحاد الصناعات المصرية وكل من اتحاد الصناعات التنزانية وغرفة التجارة والصناعة والزراعة التنزانية، بالإضافة إلى الإعلان عن أنه سوف يتم خلال الزيارة التوقيع على عقد مشروع إنشاء مصنع للأسمدة في تنزانيا.