ماذا قال السيسي عن مشاركة مصر في إعادة إعمار سوريا

علق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الاثنين 5 نوفمبر/تشرين الثاني، على إعادة إعمار سوريا، مشيرا إلى أنها تحتاج من 300 مليار إلى تريليون دولار أمريكي لإنجازها.

وجاءت تصريحات الرئيس المصري، خلال مشاركته في فعاليات جلسة "ما بعد الحروب والمنازعات" في منتدى الشباب العالمي في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وقال السيسي في تصريحاته: "أي حكومة ستأتي في سوريا، مهما كانت من الأغلبية أو الأقلية، هل ستكون قادرة على مواجهة هذا التحدي؟".

وتابع: "هل يمكن أن تكون هناك دولة في العالم يمكن أن تسلم 300 مليار دولار لدولة ما، الدول تدخل في صراعات من أجل 10 مليار دولار فقط، والصراع الموجود في العالم مبني على النفوذ والمصالح".

ومضى السيسي:

"أليس السوريون هم من خربوها؟ لماذا إذًا أصلحها لهم؟ لا لن أصلحها لهم، أنا أهتم بإصلاح بلدي، وبناء بلدي وشبابي، لكن أنتم من تفعلون هذا في بلادكم وتخربون بلادكم"، مضيفا: "أقول كلام لن تسمعوه من أحد أبدا".

وانطلقت النسخة الثانية من منتدى شباب العالم، يوم السبت الماضي، بمشاركة 5 آلاف شاب من كل دول العالم وعدد من المسؤولين المحليين ومن كل دول العالم أيضا، والذي ستستمر فعالياته حتى اليوم الثلاثاء 6 نوفمبر.