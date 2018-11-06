تسجيل
13:07 06 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
مباشر
    بحث
    انتشار قوات أنصار الله، بعد مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، في صنعاء، اليمن 4 ديسمبر/ كانون الأول 2017

    "أنصار الله" توقف زحفا عسكريا للتحالف في جيزان

    © REUTERS / Khaled Abdullah
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 20

    دارت مواجهات عنيفة بين الجيش اليمني وعناصر جماعة "أنصار الله"، اليوم الثلاثاء، في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

    أنصار الله
    © AP Photo / Hani Mohammed
    بعد معارك عنيفة... "أنصار الله" تصد زحفا للجيش اليمني
    القاهرة — سبوتنيك. وأفادت قناة المسيرة الناطقة باسم جماعة "أنصار الله" بأن "الجيش اليمني نفذ زحفا واسعا استمر ثلاثة أيام باتجاه مواقع قبالة جبل قيس في جيزان".

    وأضافت بأن العشرات من الجيش اليمني بينهم قيادات سقطوا بين قتيل وجريح خلال تصدي "أنصار الله" للزحف، وأعطبت آلية عسكرية.

    في سياق آخر، استهدف مقاتلو "أنصار الله" بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية مركز القيادة السعودي قبالة موقع السديس في قطاع نجران.

    وجدد طيران التحالف قصف محافظة صعدة على مقربة من الحدود اليمنية السعودية.

    وحسب مصدر في السلطة المحلية بمحافظة صعدة لوكالة "سبوتنيك" شن طيران التحالف أربع غارات على منطقة مران في مديرية حيدان جنوب غربي صعدة، بالتزامن مع تنفيذ الجيش السعودي قصفا صاروخيا ومدفعيا مكثفا على المديرية، نتج عنهما أضرار مادية واسعة.

    وفي مديرية رازح غرب صعدة، استهدف التحالف بثلاث غارات الطريق العام في منطقة بركان وسوق آل علي خلفت دمارا كبيرا.

    انظر أيضا:

    خسائر في صفوف "أنصار الله" بغارات وقصف شمال غربي حجة
    "أنصار الله" تعلن أنها سهلت تواصل شقيق الرئيس هادي الأسير لديها بأسرته
    اليمن... "أنصار الله" تصد هجوما في جيزان
    متحدث "أنصار الله": التحالف عاجز عن إحراز أي تقدم في اليمن
    الجيش اليمني يحبط محاولات تسلل لـ"أنصار الله" شرق صنعاء
    الكلمات الدلالية:
    حركة أنصار الله, الجيش اليمني, السعودية, جيزان, اليمن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مشاركو فعالية احتفالية بـ يوم الأموات في المكسيك، 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    من ترامب و"عصا فرعون" في عيد هالوين... إلى فينيسيا التي كادت أن تغرق - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    روسيا تبني، وأمريكا تخرب!
    من يزرع السلام يحصد الخير
    العقوبات المفروضة على روسيا والتجارة الدولية
    العقوبات المفروضة على روسيا والتجارة الدولية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك