أول ظهور للأمير أحمد بن عبد العزيز بعد عودته للسعودية (صور)

ونشر الأمير السعودي عبد العزيز بن طلال، على حسابه في "تويتر"، اليوم الثلاثاء، صورة لعمه الأمير أحمد بن عبد العزيز أثناء زيارته لأخيه الأمير طلال.
وغرد الأمير عبد العزيز: "زيارة الوالد الأمير أحمد بن عبد العزيز لأخيه الأكبر الوالد الأمير طلال بن عبد العزيز حفظهما الله"، مرفقا تغريدته بصورة للأمير العائد.
زيارة الوالد الأمير أحمد بن عبدالعزيز لأخيه الأكبر الوالد الأمير طلال بن عبدالعزيز حفظهما الله pic.twitter.com/ifWZBgk1Ul— عبدالعزيز بن طلال (@AAzizTalal) November 5, 2018
وعاد الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود، الثلاثاء الماضي، إلى السعودية قادما من بريطانيا، وسط ترحيب من الأمراء، وقيل إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استقبله بنفسه.
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