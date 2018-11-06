السيسي يعلق على العقوبات الأمريكية ضد إيران

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ردا على أسئلة بشأن العقوبات على إيران، إن "عدم الاستقرار يؤثر علينا جميعا".

وذكر الرئيس المصري، خلال لقاء عقده، اليوم الثلاثاء، مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية على هامش منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، "عدم الاستقرار يؤثر علينا جميعا، وأي دولة يكون فيها عدم استقرار يؤثر علينا كلنا".

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وكانت الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 أغسطس/ آب الماضي، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية [روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا]، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في مايو/ أيار الماضي.

والحزمة الثانية من هذه العقوبات بدأت أمس الاثنين، وتشمل قطاع الطاقة بالإضافة إلى عمليات التبادل المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية الخام والتي لها علاقة ببنك إيران المركزي.