السيسي: السعودية أكبر من أزمة "مقتل خاشقجي"

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حكمة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، واطمئنانه على استقرار السعودية في تجاوز أزمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وقال السيسي، خلال لقائه مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبي بمنتدى شباب العالم، إن المملكة العربية السعودية دولة كبيرة ولا أحد يستطيع هز استقرارها، وأن مصر تدعمها للحفاظ على أمنها واستقرارها، وذلك وفقا "لوكالة أنباء الشرق الأوسط".

© AFP 2018 / MOHAMMED AL-SHAIKH 40 دولة بالأمم المتحدة توجه طلبا عاجلا للسعودية بشأن "مقتل خاشقجي"

وقال الرئيس المصري : "نحن مطمئنون على الإدارة الحكيمة والرشيدة للمملكة بقيادة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود".

وأشار إلى أن الإعلام قام بدور سلبي فيما يتعلق بقضية مقتل خاشقجي، ونحن بحاجة للتوقف وانتظار أن تعلن الجهات المعنية المسئولة والجهات القضائية نتيجة التحقيقات حول هذه القضية.

وأعلن النائب العام السعودي، الشهر الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.