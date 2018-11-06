تونس: الشاهد يطلب "الثقة" من البرلمان

أعلن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، تحويرا وزاريا شمل 13 وزارة، و5 "كتاب دولة".

وبعث الشاهد بمراسلة إلى مجلس نواب الشعب، لطلب منح الثقة للوزراء الجدد في الحكومة، حسب بوابة الإذاعة التونسية.

© AFP 2018 / FETHI BELAID الاتحاد العام للشغل في تونس يعقد جلسة تفاوضية جديدة مع الشاهد

وأعلن الشاهد أنه قام بالتحوير الوزاري وتحمل مسؤولياته فيه "وفقا للصلاحيات الممنوحة له دستوريا لإضفاء مزيد من الفعالية والنجاعة على العمل الحكومي".

ويتطلب منح الثقة للحكومة التونسية، أغلبية 109 أصوات من أعضاء البرلمان، الذي من المنتظر أن يحدد مكتبه موعدا للتصويت على الحكومة الجديدة.

وأعلنت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية التونسية، سعيدة قراش، اليوم الثلاثاء، رفض الرئاسة للتغيير الحكومي الذي أعلنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد مساء أمس الاثنين.

ونقلت وكالة "أنباء أفريقيا" الرسمية في تونس عن الناطقة، قولها" إن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي غير موافق على التمشي الذي انتهجه رئيس الحكومة يوسف الشاهد بخصوص التحوير الوزاري، لما اتسم به من "تسرع وسياسة أمر واقع".