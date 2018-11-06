تونس: الشاهد يطلب "الثقة" من البرلمان

وبعث الشاهد بمراسلة إلى مجلس نواب الشعب، لطلب منح الثقة للوزراء الجدد في الحكومة، حسب بوابة الإذاعة التونسية.
ويتطلب منح الثقة للحكومة التونسية، أغلبية 109 أصوات من أعضاء البرلمان، الذي من المنتظر أن يحدد مكتبه موعدا للتصويت على الحكومة الجديدة.
وأعلنت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية التونسية، سعيدة قراش، اليوم الثلاثاء، رفض الرئاسة للتغيير الحكومي الذي أعلنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد مساء أمس الاثنين.
ونقلت وكالة "أنباء أفريقيا" الرسمية في تونس عن الناطقة، قولها" إن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي غير موافق على التمشي الذي انتهجه رئيس الحكومة يوسف الشاهد بخصوص التحوير الوزاري، لما اتسم به من "تسرع وسياسة أمر واقع".
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