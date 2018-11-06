السيسي: الجيش المصري سيتحرك إذا تعرض أمن الخليج لخطر مباشر

وأضاف الرئيس المصري: "كنا نتمنى أن تلتزم إيران بعدم التدخل في شؤون الغير ونتمنى أن يدرك الجميع أهمية احترام ذلك"، مشددا على أن مصر لا تسمح "بالمساس بالأمن القومي العربي، وبخاصة منطقة الخليج".
وبشأن رئاسة مصر للدورة المقبلة في الاتحاد الأفريقي، أشار السيسي إلى سؤال تلقاه من أحد الشباب الأفارقة حول العملة الموحدة، وكانت إجابته أن هذه الخطوة لن تنجح.
وشدد على ضرورة التزام الواقعية على أن "نبدأ بالأحلام المعقولة مثل وضع إطار لحل النزاعات في القارة"، مشيرا إلى أن "جهود الإصلاح الهيكلي للاتحاد بدأت منذ سنوات وستتواصل خلال رئاسة مصر بالتأكيد".
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