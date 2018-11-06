السيسي: الجيش المصري سيتحرك إذا تعرض أمن الخليج لخطر مباشر

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن القوات المسلحة المصرية ستتحرك إذا تعرض أمن الخليج لخطر أو تهديد مباشر.

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وقال السيسي، خلال جلسة مغلقة مع ممثلي الإعلام في شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء 6 نوفمبر/تشرين الثاني: "إننا بجانب أشقائنا في الخليج قلبا وقالبا، وإذا تعرض أمن الخليج للخطر وتهديد مباشر من جانب أي أحد، فإن شعب مصر قبل قيادته لن يقبل بذلك وسوف تتحرك قواته لحماية أشقائه".

وأضاف الرئيس المصري: "كنا نتمنى أن تلتزم إيران بعدم التدخل في شؤون الغير ونتمنى أن يدرك الجميع أهمية احترام ذلك"، مشددا على أن مصر لا تسمح "بالمساس بالأمن القومي العربي، وبخاصة منطقة الخليج".

وبشأن رئاسة مصر للدورة المقبلة في الاتحاد الأفريقي، أشار السيسي إلى سؤال تلقاه من أحد الشباب الأفارقة حول العملة الموحدة، وكانت إجابته أن هذه الخطوة لن تنجح.

وشدد على ضرورة التزام الواقعية على أن "نبدأ بالأحلام المعقولة مثل وضع إطار لحل النزاعات في القارة"، مشيرا إلى أن "جهود الإصلاح الهيكلي للاتحاد بدأت منذ سنوات وستتواصل خلال رئاسة مصر بالتأكيد".