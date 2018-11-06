تسجيل
15:54 06 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
مباشر
    بحث
    الأسماك النافقة في نهر دجلة في العراق

    بعد نفوق أسماك دجلة والفرات... الحكومة: لا خطر على الإنسان

    © REUTERS / ALAA AL-MARJANI
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    فجأة وبدون مقدمات، طفت الأسماك ميتة في نهر الفرات، ليتفاجأ الجميع بأن كارثة طرقت الأبواب دون سابق إنذار. ولكن ظل الأمر لغزا مستعصيا، خاصة مع عدم وجود آثار لاستخدام متفجرات أو مواد سامة للصيد، كما كان يحدث سابقا.

    من جانبه، قال زهير الحسن، أحد الصيادين المتضررين من نفوق الأسماك، وهو من أبناء بابل، إن السبب يرجع إلى وجود بعض المزارع غير الشرعية على ضفة النهر، وهذه المزارع لا تخضع لرقابة وزارة الصحة والبيئة ولا أي من الهيئات الصحية في الدولة، لذلك كان تفشي أي مرض بين الأسماك أمر صعب الإمساك به.

    نهر دجلة
    © Sputnik . Nazek Mohammed
    أول رد فعل من رئيس الوزراء العراقي تجاه جفاف نهر دجلة (فيديو)
    وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن بعض هذه المزارع السمكية ظلت بعيدة تماما عن رقابة الدولة، وعندما ظهر مرض يقتل الأسماك، لم يكن عليهم سوى التخلص من الأسماك النافقة في نهر الفرات، فكانت الأسماك الميتة يتم إلقاءها في النهر للتخلص منها حفاظا على الأسماك الأخرى داخل المزارع، وهو ما أدى إلى الكارثة التي نشهدها حاليا.

    وفي السياق نفسه، قال الكاتب الصحفي العراقي منتظر الزيدي، لـ"سبوتنيك"، إنه شاهد بنفسه حجم وأبعاد الكارثة التي ضربت الأسماك على ضفة نهر الفرات، موضحا أن ما حدث يعد إهمالا من الدولة وإهمالا من المزارع.

    وأوضح الزيدي أن هناك الكثير من أحواض الأسماك غير الشرعية على نهر الفرات، وبطول المناطق المتضررة حاليا، وعندما حدث هناك مرض ونفقت الأسماك، يؤكد الزيدي أنه شاهد بنفسه إلقاء الأجولة والشباك المليئة بالأسماك النافقة في نهر الفرات، وهو ما أكده العاملون عندما أجروا معهم حوارات وتحقيقات، وهو ما أدى إلى حدوث هذه الكارثة الكبرى.

    أما سعيد بريك، وهو صياد أيضا، فأكد أن الدولة تتحمل نصيبها من المسؤولية عن ما حدث، أولا لأنها لم تقم بدورها الرقابي منذ البداية في التفتيش على المزارع السمكية المخالفة وغير الحاصلة على التراخيص اللازمة، وأيضا في المرحلة اللاحقة لم يتم تطبيق القانون على هذه المزارع، التي نقلت جزء من أمراضها إلى النهر.

    وأشار بريك إلى إعلان وزارة الصحة والبيئة العراقية، عن تشكيل فريق عمل للوقوف على ظاهرة نفوق الأسماك في محافظة بابل، وكأنهم لا يعلمون كم التلوث الحاصل حاليا في النهر، وهنا أطالبهم بأن يقوموا بتفعيل جانب آخر، وهو طرح سبل المعالجة في أسرع وقت، لأن هناك خطرا مرعبا يهدد حياة العراقيين الآن، ويهدد رزق الصيادين.

    أسماك نهر دجلة النافقة في العراق
    © REUTERS / ALAA AL-MARJANI
    أسماك نهر دجلة النافقة في العراق

    الرؤية نفسها، اتفق معها المتحدث باسم وزارة الزراعة العراقية، حميد النايف، الذي أرجع، في تصريحات صحفية، نفوق الأسماك في محافظة بابل، بهذه الأعداد الهائلة إلى مرض مشخص في العراق منذ ثمانينيات القرن الماضي وهو "التعفن البكتيري"، بالإضافة إلى قلة الواردات المائية ووجود أقفاص غير مرخصة.

    وأكد أن الأقفاص الموجودة حاليا لا يشرف عليها الأطباء البيطريون، كما أن وضع أعداد كبيرة داخل القفص الواحد يؤدي إلى نفوق الأسماك، وإعاقة عملية تنفس الأسماك واختناقها.

    وكانت الحكومة العراقية، أعلنت أمس الاثنين، الأسباب التي أدت إلى نفوق ملايين الأسماك بشكل مفاجئ الأسبوع خلال الماضي في نهر دجلة بمحافظة بابل، حيث قال مكتب رئيس الوزراء العراقي، في بيان، إن السبب،  بحسب التشخيص الأولي للمختبرات البيطرية، هو "إصابات بكتيرية فطرية ". ووفق هذا التشخيص الأولي "لا يوجد دليل علمي على انتقال هذا النوع من المرض إلى الإنسان".

    وكانت الحكومة العراقية أصدرت قرارا يقضي بـ "تشكيل لجنة تحقيق للكشف عن أسباب نفوق مئات الأطنان من الأسماك في محافظة بابل"، وذلك بعدما شهد نهرا دجلة و الفرات في العراق منذ أيام قليلة، ظاهرة غريبة لنفوق آلاف الأسماك دون معرفة السبب الحقيقي الذي أدى إلى ذلك.

    وأثارت الحادثة سخط العراقيين، وأطلقوا نداءات استغاثة تطالب الحكومة بالتحرك العاجل لوقف هذه الكارثة البيئية محذرين من مخاطرها الصحية على المواطن، وهو ما تزامن مع إعلان الحكومة العراقية منذ أسابيع قليلة نجاحها في تأمين الاكتفاء من الأسماك المحلية بعد وصول الإنتاج السنوي إلى 150 ألف طن من السمك.

    انظر أيضا:

    أول رد فعل من رئيس الوزراء العراقي تجاه جفاف نهر دجلة (فيديو)
    السفير التركي في العراق يكشف حقيقة ملء سد "إليسو" وأسباب جفاف دجلة
    بعد أن ودعت بساتينها... هل ستودع دجلة العراقيين
    خبراء: هذه المخاطر ستحل على العراق جراء سد "إليسو" وجفاف نهر دجلة
    العراق: إجراءات عاجلة لمواجهة ندرة المياه بعد جفاف نهر دجلة
    بعد جفاف نهر دجلة... حديث عراقي عن تركيا وإمكانية تدويل القضية
    بعد إعلان بدء تخزين مياه نهر دجلة... طوارئ في العراق وتركيا ترد
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العراق, أسماك, نفوق, الحكومة العراقية, منتظر الزيدي, نهر دجلة, نهر الفرات, العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مشاركو فعالية احتفالية بـ يوم الأموات في المكسيك، 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    من ترامب و"عصا فرعون" في عيد هالوين... إلى فينيسيا التي كادت أن تغرق - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    روسيا تبني، وأمريكا تخرب!
    من يزرع السلام يحصد الخير
    العقوبات المفروضة على روسيا والتجارة الدولية
    العقوبات المفروضة على روسيا والتجارة الدولية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك