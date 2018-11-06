عبد الرحمن الجفري: يجب توافر تلك النقاط لإيقاف الحرب في اليمن

أكد عبد الرحمن الجفري رئيس حزب رابطة الجنوب العربي في اليمن، ضرورة حقن الدماء وإيجاد مخارج حقيقية لقضايا اليمن وقضية الجنوب العربي، منعا لتجدد أي صراعات مستقبلية لأن قضية الجنوب أقدم من قضايا الربيع العربي والصراع الحالي في اليمن.

وتابع القيادي الجنوبي في مقابلة مع "سبوتنيك" تنشر لاحقا، لا يوجد عاقل لا يتمنى حقن الدماء، وسبق أن قلنا في مناسبات سابقة: "إننا مع حقن الدماء، وبالتالي فإن ما طرحه وزير الدفاع الأمريكي يعد تطور هام يؤسس لحقن الدماء ومعالجة الأزمة الإنسانية الحادة وإيجاد مخارج حقيقية لقضايا اليمن وقضية الجنوب العربي منعا لتجدد أي صراعات مستقبلية".

© REUTERS / HANDOUT القوات المشتركة تتقدم جنوب مدينة الحديدة غربي اليمن

وأضاف الجفري، نرى أهمية طرح كل تلك القضايا والتفاوض حولها بموضوعية وفق ميثاق الأمم المتحدة والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانون الدولي المعاصر مع حل إشكالية الصراع على السلطة في صنعاء حلا يمنع وجود أي سلاح متوسط أو ثقيل في غير يد الدولة، ونؤكد على أهمية الحفاظ والصيانة للمصالح المتبادلة بين كل من اليمن الشقيق والجنوب العربي وبين الإقليم والعالم، والكل يدرك أنه بخلاف هذا الحل سيبقى عوامل الصراع وغياب الأمن والاستقرار والتنمية قائمة.

وشدد القيادي الجنوبي على أهمية تعاون الجميع مع بعثة الأمم المتحدة بقيادة مايكل غريفيث ودعم جهوده للوصول إلى حل سلمي لتلك القضايا، بما يحقق الأمن والاستقرار والتنمية في اليمن والجنوب العربي والمنطقة والعالم، مشيدا بدور التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والدور واضح من الإمارات العربية المتحدة، ودعمهما لتجاوز المحنة الإنسانية التي تسبب فيها الانقلاب والفساد في السلطات في اليمن والجنوب العربي، كما نشيد بدور كل دول التحالف العربي.

وقال الجفري، لولا وقفة التحالف لردع تلك التصرفات ولدعم الحرب على الإرهاب لكانت الصورة أكثر سوءا، ولا أنسى أن أكرر ما سبق أن قلته في مناسبات أخرى أن ما تعانيه المناطق المحررة في الجنوب العربي وغيره من أزمة معيشية حادة وتلاعب في أقوات الناس وأمنها وفي تردي الخدمات نتيجة الفساد الواضح للعيان، كل ذلك أمر مرفوض فقد تحمل شعبنا كل أنواع الظلم والجوع والخوف وقدم قوافل من الشهداء تعاني أسرهم وقوافل من الجرحى يعانون من جراحهم، كل ذلك مرفوض ومدان بكل الشرائع.