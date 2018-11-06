وزير الداخلية السوري يكافح الفساد ويضبط موظفا يرتشي بمبلغ 50 ليرة (فيديو)

فاجأ وزير الداخلية السوري إحدى الدوائر الحكومية في إطار جولاته لمراقبة الوضع والاطلاع على سير الأمور في المعاملات الحكومية، وأحال أحد الموظفين إلى القضاء المختص بعد اكتشافه أنه يرتشي بمبلغ 50 ليرة سورية لكل معاملة.

© AP Photo / Hassan Ammar الحكومة السورية تجتمع لمكافحة الفساد... "لا أحد فوق القانون"

ونشرت صفحات التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه وزير الداخلية السوري محمد الشعار برفقة ضباط من وزارة الداخلية وتغطية إعلامية وهو يقوم بجولة في إحدى الدوائر الحكومية، حيث اكتشف أن أحد الموظفين يرتشي بمبلغ 50 ليرة سورية (0.1 دولار)، وأمر بإحالة الموظف إلى القضاء لمحاسبته.

وعند سؤاله لإحدى المراجعات عن المبلغ الذي تقاضاه الموظف، أجابته الفتاة أنه أخذ 600 ليرة سورية بدلا من 550 ولكنها تسامحه بهذه الـ50، فرد السيد الوزير قائلا: "إذا أنت سامحتيه فنحن لن نسامحه".

وقام الوزير السوري بتوجيه الأسئلة لعدد من المواطنين حول رأيهم في تعامل الدائرة معهم.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد أطلق في شهر يونيو/حزيران 2017 المشروع الوطني للإصلاح الإداري وذلك خلال ترؤسه لأحد جلسات مجلس الوزراء في مقر الحكومة في دمشق.

وأوضح الرئيس الأسد خلال الجلسة أن المشروع يعتمد على محاور عدة أولها خلق منهجية واحدة ومتجانسة لكل الوزارات عبر مركز يسمى مركز القياس والدعم الإداري يقوم بوضع الهيكليات والتوصيف الوظيفي وإيجاد آليات لقياس الأداء والأنظمة الداخلية للمؤسسات وقياس الإجراءات بين المواطن والمؤسسات أو داخل المؤسسات أو فيما بينها وقياس رضا المواطن والموظف ومكافحة الفساد.

ويشمل المشروع أيضا مرصد الأداء الإداري وهو بنية إلكترونية بالدرجة الأولى وأحد أهم مهامها متابعة تطبيق المؤسسات للمعايير التي ستوضع من قبل المركز بما يسمح في النهاية بتقييم وضع كل مؤسسة والتمييز ما بين مؤسسة وأخرى وفق تطور أدائها.