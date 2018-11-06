سعيدان: البرلمان التونسي صاحب الحق في قبول أو رفض تعديلات "حكومة الشاهد"

قال النائب في البرلمان وعضو المكتب التنفيذي لحركة "نداء تونس"، محمد سعيدان، إن البرلمان هو صاحب الحق في قبول أو رفض تعديلات حكومة الشاهد.

© REUTERS / Anis Mili السبسي يرفض التعديل الوزاري الذي أقره رئيس الحكومة

وأضاف سعيدان، في اتصال هاتفي مع " سبوتنيك "، اليوم الثلاثاء، أنه "من الناحية الدستورية فإن رئيس الحكومة يقوم بالتعديل الذي يراه ويقوم بإعلام رئيس الجمهورية حول التعديلات، ولا يلزم الدستور رئيس الحكومة باستشارة رئيس الجمهورية حول ما سيقوم به من تعديلات وزارية إلا فيما يختص بالوزارات السيادية فقط وهما الدفاع والخارجية، أما باقي الوزارات فلا إلزام على الشاهد سوى بإعلام الرئيس السبسي".

وتابع النائب البرلماني، وفي كل الحالات البرلمان التونسي هو سيد قراره في أن يقبل التعديل أو يرفضه، وبالفعل قدم الشاهد تعديلاته على الحقائب الوزارية، ووفقا للقانون من المقرر عرض التعديل على مكتب المجلس خلال 48 ساعة ويتم تحديد جلسة عامة خلال أسبوع لمنح الثقة، وقبل جلسة البرلمان يجوز لرئيس الحكومة أن يقوم بتعديلات وتغييرات فيما تم طرحه على المجلس، كما يمكنه إعادة التعديل من جديد.

يذكر أن الكتل السياسية في البرلمان التونسي تقوم بعقد جلسات تشاورية منذ الأمس ودراسة تعديلات حكومة الشاهد قبل تحديد المجلس التنفيذي للجلسة العامة لمنح الثقة لتلك التعديلات.