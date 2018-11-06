رئيس الشاباك: الهدوء في الضفة وغزة مضلل ومخادع

قال الجنرال نداف أرغمان، رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، اليوم الثلاثاء، إن الهدوء الحالي في الضفة الغربية وقطاع غزة مضلل ومخادع، وخاصة في الضفة، التي تشهد هدوءا نسبيا، لكن الوضع قد يتفجر في أية لحظة.