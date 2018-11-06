رئيس الشاباك: الهدوء في الضفة وغزة مضلل ومخادع

وزعم أرغمان في حديث أمام لجنة الأمن والخارجية في الكنيست الإسرائيلي، لاستعراض الوضع الأمني في بلاده، أنه تم إحباط 480 هجوما في الضفة الغربية العام الماضي، وتم اعتقال 500 ممن وصفهم بـ "الإرهابيين الفرديين"، بحسب الموقع الإلكتروني "سما".
وقال "فوق السطح يمكننا أن نرى الهدوء النسبي، ولكن تحت السطح هناك محاولات لتنفيذ هجمات من قبل حماس، بتوجيه من قياداتها في غزة ولبنان وتركيا".
وأشار إلى أنه تم إحباط 219 خلية لـ"حماس" في الضفة الغربية، في إطار العمليات، التي ينفذها "الشاباك" بمساعدة الجيش لإحباط الهجمات.
ولفت إلى أنه تم إحباط هجمات سيبرانية عبر الإنترنت، وأخرى في محاولة للتجسس على الجنود.
وقال إن الوضع في قطاع غزة وضع إسرائيل في حالة شك حول تجاهه، إما لمعركة أو لتثبيت الوضع الإنساني عبر الهدوء.
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