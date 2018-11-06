"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة استطلاع للتحالف في محافظة صعدة غربي اليمن

القاهرة — سبوتنيك. أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن مسلحي "أنصار الله" أسقطوا طائرة استطلاع تابعة لقوات التحالف في منطقة الحصامة، بمديرية الظاهر جنوب غربي صعدة.
وكانت جماعة "أنصار الله" قد أعلنت، الأربعاء الماضي، إسقاط طائرة استطلاع تابعة للتحالف، خلال تحليقها في سماء مفرق مديرية الوازعية غرب محافظة تعز، جنوب غربي اليمن، سبقها بيومين الإعلان عن إسقاط طائرة استطلاع حديثة لقوات التحالف، شمال شرقي مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، غربي اليمن، وإسقاط طائرة أخرى مماثلة شرق جبل النار في مديرية حرض، بمحافظة حجة شمال غربي البلاد.
يُذكر أن مسلحي "أنصار الله" يشنون هجمات وعمليات قصف وقنص وكمائن تستهدف الجيش السعودي في قطاعات جيزان ونجران وعسير، كردٍ على عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، منذ 26 مارس/ آذار 2015.
ويعيش اليمن أوضاعاً مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري عربي تقوده، منذ آذار/ مارس 2015 وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على السلطة، وإطاحة الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وأسفرت الحرب حتى أغسطس/ آب 2018 عن مقتل 6592 شخصاً، وإصابة 10470 آخرين، وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الإنسان.
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