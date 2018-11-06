"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة استطلاع للتحالف في محافظة صعدة غربي اليمن

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) إسقاط طائرة استطلاع لقوات التحالف العسكري العربي في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن مسلحي "أنصار الله" أسقطوا طائرة استطلاع تابعة لقوات التحالف في منطقة الحصامة، بمديرية الظاهر جنوب غربي صعدة.

© REUTERS / Khaled Abdullah "أنصار الله" توقف زحفا عسكريا للتحالف في جيزان