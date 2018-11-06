تسيير أول رحلة طيران لشركة السياحة الألمانية "TUI" إلى الأقصر

أشار سفير مصر في ألمانيا بدر عبد العاطي، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إلى الأهمية البالغة لهذه المناسبة "التي تعكس اهتمام السائح الألماني ليس فقط بسياحة الشواطئ والترفيه ولكن أيضا السياحة الثقافية، فضلا عن تنافسية المقصد السياحي المصري وارتفاع مستوى الخدمات السياحية، وخاصة في ظل الدور المحوري لقطاع السياحة في دعم التشغيل وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية في مصر".
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التطور الإيجابي يأتي في إطار إعلان شركة TUI عن قرارها بزيادة عدد رحلاتها إلى المناطق السياحية المصرية بستة أضعاف مقارنة بالعام الماضي، وتخصيص 27 طائرة من أسطولها إلى تلك المقاصد السياحية.
هذا، وبالإضافة إلى بدء تسيير رحلات طيران إلى الأقصر مباشرة من عدة مدن ألمانية، وذلك على ضوء التطورات الإيجابية التي تشهدها مصر على صعيد الأمن والاستقرار، والتحسن الذي يشهده الاقتصاد المصري. كما يأتي ذلك تتويجاً لجهود الترويج المستمرة التي تقوم بها السفارة المصرية في برلين.
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