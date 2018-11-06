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17:26 06 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
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    تسيير أول رحلة طيران لشركة السياحة الألمانية "TUI" إلى الأقصر

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    العالم العربي
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    في إطار جهود السفارة المصرية في برلين للترويج السياحي لمصر، بهدف تحقيق مزيد من دعم وتنشيط السياحة الألمانية إلى المقاصد السياحية المصرية وخاصة السياحة الثقافية، دشنت السفارة أمس الاثنين، بالتعاون مع شركة "TUI" الألمانية، التي تعد أحد أكبر شركات السياحة على مستوى العالم، أول رحلة طيران ألمانية مباشرة من فرانكفورت إلى الأقصر.

    أشار سفير مصر في ألمانيا بدر عبد العاطي، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إلى الأهمية البالغة لهذه المناسبة "التي تعكس اهتمام السائح الألماني ليس فقط بسياحة الشواطئ والترفيه ولكن أيضا السياحة الثقافية، فضلا عن تنافسية المقصد السياحي المصري وارتفاع مستوى الخدمات السياحية، وخاصة في ظل الدور المحوري لقطاع السياحة في دعم التشغيل وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية في مصر".

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    وأضاف عبد العاطي، أن تسيير هذا الخط المباشر من فرانكفورت إلى الأقصر من شأنه أن يسهم في دعم السياحة الثقافية المتميزة في الأقصر التي تضم أكثر من ثلث أثار العالم، ويعكس ثقة شركات السياحة الألمانية في المقاصد السياحية الثقافية في مصر، جنباً إلى جنب المقاصد الترفيهية، فضلا عما تتمتع به البلاد من أمن واستقرار.

    وتجدر الإشارة إلى أن هذا التطور الإيجابي يأتي في إطار إعلان شركة TUI عن قرارها بزيادة عدد رحلاتها إلى المناطق السياحية المصرية بستة أضعاف مقارنة بالعام الماضي، وتخصيص 27 طائرة من أسطولها إلى تلك المقاصد السياحية.

    هذا، وبالإضافة إلى بدء تسيير رحلات طيران إلى الأقصر مباشرة من عدة مدن ألمانية، وذلك على ضوء التطورات الإيجابية التي تشهدها مصر على صعيد الأمن والاستقرار، والتحسن الذي يشهده الاقتصاد المصري. كما يأتي ذلك تتويجاً لجهود الترويج المستمرة التي تقوم بها السفارة المصرية في برلين.

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    الكلمات الدلالية:
    طيران, أخبار, مطار, طائرة, السياحة, الأقصر, ألمانيا, مصر
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