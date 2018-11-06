رابطة الجنوب: يجب إلغاء شرط "البطنين" لإمكانية التعايش مع "الحوثيين"

قال عبد الرحمن الجفري رئيس حزب رابطة الجنوب العربي في اليمن، "لا يمكن تطبيق حصار مطبق على بلد له كل تلك الحدود البرية والبحرية، ورواية تصنيع "الحوثيين" للصواريخ راوية لا تستقيم على أي أساس".

وتابع الجفري في مقابلة مع "سبوتنيك" ستنشر لاحقا، لا يوجد شيء اسمه "حصار مطبق"… ففي بلد له حدود بحرية وحدود برية بهذا الطول، وفي أوساط وطرق يحرسها فقراء لا تكفيهم رواتبهم طعام أسبوع، أما من أين تأتيهم الصواريخ؟ فالعالم يقول من إيران، ورواية أنهم يقومون بتصنيعها فلا تستقيم على أي أساس.

© REUTERS / Fawaz Salman الجيش اليمني يستعيد مواقع بمحافظة حجة ويكبد "الحوثيين" خسائر بشرية

وحول إمكانية تعايش " الحوثيين " بعد انتهاء الحرب أوضح الجفري، إن كانوا على المذهب الزيدي المعتدل الذي عرفناه في علماء صنعاء فيستطيعون التعايش حتى مع ديانات أخرى، وعليهم أن يلتزموا بفتوى علماء اليمن عند الوحدة بإلغاء شرط "البطنين" في الولاية وهو ما أقره كبار علماء الزيدية وأصدروا به بيانا.

وعن علاقة الجنوبيين بالحوثيين في الشمال قال "قبل الحرب الأخيرة، نحن لم يحدث تلاقي بيننا وبين الحوثيين، إنما بعض قيادات الحراك ممن كانوا في سجون الاحتلال الشمالي وجدوا في السجون حوثيين وأبدوا تعاطف مع الجنوبيين، لكن عندما سيطروا على صنعاء كانت عيونهم على عدن، وحشدوا واحتلوا عدن وبعض مناطق جنوبية لكن شعبنا ومن ضمنه من التقوهم في السجون كانوا لهم بالمرصاد وأخرجوهم من الجنوب، وقد حذرتهم في لقاء تلفزيوني على قناة الحدث-العربية من الاقتراب من الجنوب، وقلت لهم إن حاولتم احتلال الجنوب سنقاتلكم ولو بأظافرنا، وإذا دخلتم الجنوب بالقوة ستخرجون منه بالقوة كما حدث للمتوكل إسماعيل في الدولة القاسمية".